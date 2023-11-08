Житель Финляндии случайно обнаружил 1000-летнее христианское кладбище

Источник: Juha Ruohonen / University of Turku

Житель Финляндии обнаружил во время проверки геотермальных труб в городе Сало старинное христианское кладбище. Возраст погребений насчитывает 1 тыс. лет. — захоронения датируются эпохой шведских крестовых походов. Об этом сообщает Artnet News.

В августе этого года во время сильного дождя мужчина заметил видневшийся из-под земли меч, который был изготовлен еще в XII веке. Спустя некоторое время финн обратился за помощью к археологам из Университета Турку. Последние согласились исследовать место, с самого начала заявив, что меч наверняка не единственный артефакт на этой территории.

Вместе с командой студентов специалисты приступили к раскопкам. Уже спустя некоторое время стало известно, что их предположения оказались верными. На месте исследования археологи нашли многочисленные захоронения с человеческими костями, сохранившимися фрагментами одежды и частями деревянного гроба. По мнению ученых, на месте раскопок могут находиться сотни могил.

Одной из самых удивительных находок был хорошо сохранившийся кожаный ремень с 30 бронзовыми декоративными элементами и пряжками в виде голов животных. Ученые отметили, что обнаружение продукции из текстиля, возраст которой насчитывает более 1 тыс. лет — настоящая редкость. В последний раз подобное открытие было сделано в Финляндии в 1950-х годах.

«Эту территорию можно считать очень важной с исследовательской точки зрения, поскольку погребальные кладбища времен крестовых походов явно не так хорошо изучены в Финляндии. На данный момент это единственное подтвержденное захоронение, датируемое концом железного века и находящееся в Сало», — подчеркнули археологи.

Исследователи рассказали, что найденное захоронение находилось около средневековой каменной церкви, построенной в XV веке. Останки людей хоронили согласно христианским обычаям, что свидетельствует о том, что кладбище было христианским.

В ближайшее время ученые продолжат изучать находки, в том числе проведут рентгеновское и радиоуглеродное датирование обнаруженных исторических артефактов.