Житель Австралии прожил с искусственным сердцем 100 дней. Это рекорд

40-летний житель Австралии стал первым человеком в мире, который прожил 100 дней с полностью искусственным сердцем. В начале марта ему пересадили донорское сердце, сообщает The Guardian.
Пациент из Нового Южного Уэльса страдал от тяжелой сердечной недостаточности. Он добровольно вызвался стать первым в Австралии и шестым в мире пациентом, которому пересадили искусственное сердце. Врачи установили устройство 22 ноября 2024 года в больнице Святого Винсента в Сиднее. Искусственное сердце было временным решением — мужчина ожидал донорского сердца.
Имплантат BiVACOR был разработан австралийским ученым Дэниелом Тиммсом. Это первое в мире устройство, работающее на основе роторного насоса и магнитной левитации — такой механизм позволяет имитировать естественный кровоток.
Первые пять операций по имплантации искусственного сердца были проведены в США в 2024 году. Все пациенты получили донорские сердца, однако самый долгий период между имплантацией и трансплантацией тогда составил лишь 27 дней. В свою очередь, пациент из Австралии жил с искусственным сердцем более трех месяцев.
По данным правительства Австралии, от сердечной недостаточности страдают более 23 млн человек, но только 6 тыс. из них получают донорское сердце. Чтобы решить эту проблему, власти выделили $50 млн на развитие технологии искусственного сердца.
Профессор Крис Хейворд уверен, что BiVACOR изменит лечение сердечной недостаточности.
«В течение следующего десятилетия искусственное сердце станет реальной альтернативой для пациентов, которые не могут ждать донорское сердце», — заявил он.
Пока устройство рассматривается как временное решение, но в перспективе разработчики хотят сделать его постоянной заменой сердца. Однако профессор Дэвид Колкухун предупредил, что пока срок службы импланта составляет только 100 дней, тогда как донорское сердце работает более 10 лет (или 3000 дней). По этой причине еще «предстоит пройти долгий путь», прежде чем искусственное сердце можно будет считать заменой трансплантации.
Ранее в Королевской больнице Папворта (Великобритания) врачи провели трансплантацию легких с помощью нового, «оживляющего» донорские органы аппарата — системы XPS, разработанной фирмой Xvivo. Новый аппарат имитирует среду человеческого организма и позволяет легким надуваться и сдуваться. Органы также поддерживаются при помощи специальной жидкости, которая помогает восстановить их нормальную функцию. Благодаря этой системе органы можно сохранить на шесть часов, если они хорошо работают три часа, то их подготавливают к пересадке.
До этого врачи Красноярской краевой клинической больницы завели сердце пациента спустя 3,5 часа после остановки. Бездыханное тело мужчины нашли на остановке общественного транспорта. Температура тела была меньше 20. Врачи смогли реанимировать пациента после 219 минут задокументированной остановки сердечной деятельности.