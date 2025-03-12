Житель Австралии прожил с искусственным сердцем 100 дней. Это рекорд

Пока устройство рассматривается как временное решение, но в перспективе разработчики хотят сделать его постоянной заменой сердца. Однако профессор Дэвид Колкухун предупредил, что пока срок службы импланта составляет только 100 дней, тогда как донорское сердце работает более 10 лет (или 3000 дней). По этой причине еще «предстоит пройти долгий путь», прежде чем искусственное сердце можно будет считать заменой трансплантации.