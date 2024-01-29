Житель Англии потребовал от жены $900 за уборку в доме

Источник: Marc Hatch

Житель Англии шесть часов убирался дома, после чего выставил за это счет супруге. Марк Хэтч потребовал от нее выплату в размере $900 (около ₽80 тыс.). Об этом сообщает Daily Telegraph.

Супруг и отец троих детей рассказал, что провести генеральную уборку ему поручила жена, которой нужно было на время уйти из дома. В ее отсутствие мужчина самостоятельно почистил диван в гостиной, три ковра и даже помыл каменный пол — это отняло у него около шести часов. Хэтч пожаловался журналистам, что это была «очень тяжелая работа».

После проведенной уборки мужчина решил потребовать вознаграждения от супруги. Он отправил ей сообщение, где попросил оплатить оказанную услугу. Женщина, в свою очередь, лишь напомнила супругу о совместных обязанностях и трех общих детях.

Впрочем, спустя некоторое сам британец признался, что это был розыгрыш.