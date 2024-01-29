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15:36 (мск), источник: РБК Life

Житель Англии потребовал от жены $900 за уборку в доме

Мужчина признался, что устал после шести часов рутинной работы.

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Источник: Marc Hatch

Житель Англии шесть часов убирался дома, после чего выставил за это счет супруге. Марк Хэтч потребовал от нее выплату в размере $900 (около ₽80 тыс.). Об этом сообщает Daily Telegraph.

Супруг и отец троих детей рассказал, что провести генеральную уборку ему поручила жена, которой нужно было на время уйти из дома. В ее отсутствие мужчина самостоятельно почистил диван в гостиной, три ковра и даже помыл каменный пол — это отняло у него около шести часов. Хэтч пожаловался журналистам, что это была «очень тяжелая работа».

После проведенной уборки мужчина решил потребовать вознаграждения от супруги. Он отправил ей сообщение, где попросил оплатить оказанную услугу. Женщина, в свою очередь, лишь напомнила супругу о совместных обязанностях и трех общих детях.

Впрочем, спустя некоторое сам британец признался, что это был розыгрыш.

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