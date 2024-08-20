Житель Аляски превращает старые самолеты в необычные дома

Подбирать новые самолеты каждый раз непросто, ведь нужно не только, чтобы судно было в приемлемом состоянии по подходящей цене, но и договориться о его транспортировке в уединенный городок на Аляске. А вот законы, поясняет Джон, нисколько ему не мешают — согласовать такой же парк развлечений около большого города в другом штате, уверен он, было бы куда сложнее. Самая сложная часть — транспортировка на Аляску.