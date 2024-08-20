Житель Аляски превращает старые самолеты в необычные дома

Уасилла — небольшой городок на юге Аляски, куда часто приезжают туристы — посмотреть на дикую природу с земли и с воздуха. Здесь есть летная школа, в которой учат летать на самолетах или просто показывают красоты местной природы с высоты — а еще недавно появились необычные гостиничные номера.
Их создал основатель летной школы Джон Котвики. Номера, или скорее небольшие домики, созданы из списанных пассажирских самолетов McDonnell Douglas DC-6 и DC-9, которые использовались во второй половине прошлого века на внутренних авиалиниях в США.
Джон много лет служил пилотом на коммерческих авиалиниях, затем открыл летную школу во Флориде, а потом перебрался в Аляску. Быть пилотом, как он рассказал CNN, очень прибыльно, но скучно. «Даже водителем такси работать интереснее, там можно поболтать с пассажирами», — усмехается бывший пилот.
Свой бизнес в северном штате Джон начал с того, что купил 100 акров земли и построил там взлетную полосу. Потом к ней прибавились домики для учеников, а чуть позже — и домики для туристов. А затем Джон решил, что привлечь туристов ему помогут необычные домики, и в качестве сырья решил использовать целые самолеты, превратив два из них в дома.
На детали Джон не скупится: на крыле одного из самолетов он разместил джакузи и площадку для барбекю. Такое преобразование обходится недешево, но владелец уверен, что оно того стоит: домики неизменно вызывают восторг у детей и взрослых.
Ночь в самолете поменьше — две спальни, одна ванная и терраса на крыле — обойдется в 448 долларов. Самолет побольше — три спальни, две ванные, сауна, джакузи и пол с подогревом — стоит 849 долларов.
Сейчас Джон работает над Боингом 727, в котором хочет сделать комнату отдыха и столовую для гостей, а недавно купил четвертый самолет, военный грузовой Fairchild C-119 Flying Boxcar. Этот самолет производился с 1949 по 1955, и новый владелец считает, что «он такой уродливый, что даже красивый».
Кроме того Джон хочет построить на участке 18-метровую башню управления полетами с застекленной смотровой площадкой на самом верху, где гости смогут лежать и разглядывать пейзажи вокруг или звездное небо. В результате, как надеется автор, он создаст своеобразный авиационный парк развлечений.
Подбирать новые самолеты каждый раз непросто, ведь нужно не только, чтобы судно было в приемлемом состоянии по подходящей цене, но и договориться о его транспортировке в уединенный городок на Аляске. А вот законы, поясняет Джон, нисколько ему не мешают — согласовать такой же парк развлечений около большого города в другом штате, уверен он, было бы куда сложнее. Самая сложная часть — транспортировка на Аляску.
А вот содержать такой авиапарк и обслуживать его на Аляске, конечно, непросто. Джон поясняет, что в сухом и теплом штате вроде Нью-Мексико самолеты бы сохранялись в идеальном состоянии сами — а на севере одно отопление зимой обходится ему в полторы-две тысячи долларов в месяц. Алюминий, из которого сделана обшивка самолетов, легко пропускает тепло. Во время полета же самолет не замерзает потому, что сжигаемое авиатопливо выделяет столько лишнего тепла, что хватает и самолету, и окружающему пространству.
Тем не менее, владелец не унывает и уверен, что он сделал правильный выбор. «Мне кажется, я создаю здесь нечто особенное», — считает Джон.
Интересно, что сказал бы о таком летном парке инженер-электрик Брюс Кэмпбелл — в недавнем материале рассказывали, что мужчина тоже превратил самолет в жилой дом и теперь проводит в нем старость.
Георгий Мазуркевич