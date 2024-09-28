Жить с собакой полезно для здоровья кишечника

Исследование опубликовано в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology. В эксперименте участвовало более пяти тысяч людей.

Ученые выяснили, что жизнь с собакой с 5 до 15 лет помогает формировать более здоровый кишечный микробиом. Также взросление с питомцем снижает риск развития болезни Крона. Это воспалительное заболевание кишечника, которое может негативно сказываться на общем состоянии здоровья и самочувствии. Также риск развития этого заболевания уменьшает жизнь в многодетной семье в возрасте до одного года. При этом способствовать появлению болезни Крона может наличие птицы в доме.