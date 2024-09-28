Жить с собакой полезно для здоровья кишечника

Исследование опубликовано в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology. В эксперименте участвовало более пяти тысяч людей.
Ученые выяснили, что жизнь с собакой с 5 до 15 лет помогает формировать более здоровый кишечный микробиом. Также взросление с питомцем снижает риск развития болезни Крона. Это воспалительное заболевание кишечника, которое может негативно сказываться на общем состоянии здоровья и самочувствии. Также риск развития этого заболевания уменьшает жизнь в многодетной семье в возрасте до одного года. При этом способствовать появлению болезни Крона может наличие птицы в доме.
Полученные данные помогут лучше понять, как факторы окружающей среды влияют на возникновение воспалительных заболеваний кишечника и станут основой для будущих профилактических мер. Вместе с тем исследование ученых не объясняет, почему совместное проживание с собакой снижает риск возникновения болезни Крона.
«Мы установили связь между факторами окружающей среды и болезнью Крона и теперь пытаемся выяснить, как именно эти факторы могут инициировать заболевание», — резюмировал руководитель исследовательской группы Кеннет Кройтору.
Осенью прогулкам с собакой могут помешать сильный дождь или ветер, но им нужно сбрасывать накопившуюся энергию, чтобы скука не отразилась на их поведении. Для этого могут подойти различные занятия.