Жить долго и счастливо: почему современные люди стареют медленнее

— В последние годы становится популярным культ здорового образа жизни. Если раньше в фильмах выпивка и курение были признаком крутизны, то сегодня медиа это порицают. Появление соцсетей такую моду только подогревает: многие ведь выкладывают у себя на страницах фотографии из спортзалов или с каких-то спортивных событий. Для подписчиков это может стать стимулом заняться своим здоровьем. Люди стали больше задумываться над тем, что для них хорошо, правильно и полезно. Кроме того, молодость стараются продлевать как могут. Это заметно и в общественном поведении. Все чаще люди за 50- 60 лет не боятся искать свою вторую половинку, ходить с кем-то на свидания. И в этом сегодня нет ничего зазорного.