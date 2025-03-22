Жить долго. Эксперты-геронтологи посоветовали как отсрочить старость

Население мира стремительно стареет. Если сейчас людей старше 60 лет — немногим больше 800 миллионов, то по прогнозам всего через 25 лет их число достигнет двух миллиардов. При этом все больше людей преодолевают столетние рубежи. А это значит, что не только для почтальона Печкина, но и для многих из тех, кто выходит на пенсию, жизнь только начинается. Ведущие специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России рассказали аif.ru, какой может быть старость, если немного постараться и не пускать жизнь и самочувствие на самотек.