Жить долго. Эксперты-геронтологи посоветовали как отсрочить старость

Население мира стремительно стареет. Если сейчас людей старше 60 лет — немногим больше 800 миллионов, то по прогнозам всего через 25 лет их число достигнет двух миллиардов. При этом все больше людей преодолевают столетние рубежи. А это значит, что не только для почтальона Печкина, но и для многих из тех, кто выходит на пенсию, жизнь только начинается. Ведущие специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России рассказали аif.ru, какой может быть старость, если немного постараться и не пускать жизнь и самочувствие на самотек.
Не только в мире, но и в России продолжительность жизни и количество пожилых людей растет. По данным Росстата уже сегодня, 24% россиян — это люди старшего возраста. Но, как подчеркивают специалисты, здоровое и активное долголетие зависит не только от доступности и качества медицинской помощи, разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий, но и от готовности самих пациентов корректировать свой образ жизни.
Знания — сила
В Казани недавно прошла научно-практическая конференция по вопросам управления старением в рамках медико-социального проекта «Территория долголетия». Этот проект в начале марта стартовал в Омске, потом был продолжен в Казани, а в течение нынешнего года охватит еще полтора десятка российских городов. Он является неотъемлемой частью Межрегионального конгресса Российской ассоциации геронтологов и гериатров. На мероприятиях в рамках проекта участники (врачи и пациенты) получают актуальную информацию о медицине пожилого возраста и современных возможностях для здорового долголетия.
Врачи узнают о современных подходах к коррекции кардиоваскулярных рисков, лечении сердечно-сосудистых заболеваний у возрастных пациентов, а также о новациях в области лечения остеоартрита, и, разумеется, обсуждают реальные клинические случаи. А пациентам на лекциях рассказывают о важных аспектах долголетия — здоровом питании, роли физических упражнений, сохранение здоровья сердца и сосудов, глаз, кожи, советуют, к какому врачу обратиться в том или ином случае.
Такие мероприятия дают реальный результат. Как сказала вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, д.м.н., профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Юлия Котовская: «За прошлый год в Республике Татарстан 70% людей пожилого возраста прошли профилактические осмотры и 95% из тех, у кого были выявлены заболевания, были взяты под диспансерное наблюдение, а 5,7 тыс. пожилых людей с наиболее сложными проблемами прошли лечение в гериатрических отделениях. Всего в 2024 году в Республике работал 61 гериатрический кабинет, медицинскую помощь наиболее ослабленным пожилым пациентам оказывает 81 врач-гериатр».
84 центра для пожилых
Как сказала главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева: "За последние 8 лет нам удалось создать инфраструктуру гериатрической службы, которой раньше не было. Сейчас в России в 34 регионах открыто 84 региональных гериатрических центра, на базе которых находятся более 7 тысяч гериатрических коек, открыто более полутора тысяч кабинетов гериатрических поликлиник, подготовлено более двух тысяч врачей-гериатров. За этими цифрами — большая работа и большой прорыв.
Помимо этого, нашей службой разработаны основные методические документы, учебные материалы, создана обширная информационно-коммуникационная программа для работы с пожилым населением, которая учитывает проблемы их здоровья и благополучия. Сейчас мы располагаем всеми инструментами, чтобы пропагандировать принцип здорового старения и активно применяем их по всей России. С 2025 года к проекту будут подключены все субъекты Российской Федерации".
Причем, работа с пожилыми пациентами отныне будет вестись в соответствии с обязательными клиническими рекомендациями по гериатрии и основным гериатрическим синдромам. «У нас уже выпущены новые пересмотры клинических рекомендаций, которые связаны со старением человека, и с 2025 года мы должны работать по этим клиническим рекомендациям с использованием контроля качества, оказанием медицинской помощи граждан тяжелого возраста», — добавила Ткачева.
Решили не стареть
А вообще-то она возможна, полноценная старость, без болезней и печалей? Что тут скажешь? Конечно, с годами стареет все: и люди, и животные, и даже вещи. Впрочем, известно, что африканский грызун — голый землекоп — до конца своих дней остается практически молодым: не теряет бодрости и активности, интереса к размножению, к тому же практически не подвержен стрессам, всегда позитивен, и почти никогда ничем не болеет. Собственно, а мы чем хуже?
Как отмечают геронтологи, активное долголетие возможно, и таким и должно быть. Надо просто следить за здоровьем, профилактически показываться врачам, вести здоровый образ жизни, и заняться психогигиеной. Оказывается, всех долгожителей отличает не только то, что все возрастные изменения у них протекают медленнее, чем у других людей, но и то, что все они — очень активны и позитивны. Следуют заветам Жанны Луизы Кальман, прожившей 102 года, и говорившей, что «если вы с чем-то ничего не можете поделать, не переживайте из-за этого». Принятие всего — и хорошего и плохого — таким, какое оно есть, и взгляд в будущее с оптимизмом и без жалоб, явно способствует продлению жизни.
7 нот здоровья
Геронтологи предлагают оценивать биологический возраст человека, задавая ему всего 7 вопросов. По ответам на эти вопросы можно подобрать программу конкретных мероприятий по управлению старением. Речь идет об изменениях, которые могли произойти у пожилого человека не вообще, абстрактно, а именно за последние полгода. Вот эти вопросы:
Теряли ли вы вес без причины (то есть, не в связи с изменением рациона или повышенными нагрузками)?
- Возникли ли у вас ограничения в жизни в связи с ухудшением зрения и слуха?
- Были ли у вас травмы из-за падений?
- Ухудшилось ли ваше настроение?
- Есть ли у вас недержание мочи?
- Есть ли у вас трудности при ходьбе? Можете ли вы пройти 100 м по дороге или подняться на один лестничный пролет?
Если из 7 вопросов более 3 ответов положительных, надо обращаться к геронтологу, под руководством которого начинать коррекцию образа жизни и лечение. В частности, гериатры будут заниматься повышением физической активности пожилых людей, оздоровлением их рациона, улучшением когнитивных способностей, социальной реабилитацией, профилактикой и лечением возрастных заболеваний, наибольшую проблему из которых представляют остеопороз и саркопения (потеря костной и мышечной ткани).
Для их профилактики недостаточно правильно питаться, и обогатить рацион витамином D и кальцием. Также необходима физическая активность — 150 минут в неделю минимум. Причем, для укрепления скелета нужна не только аэробная нагрузка (ходьба, например), но и силовая (как минимум 1−2 раза в неделю).