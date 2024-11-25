Жирный вопрос. Технолог разъяснила разницу во вкусе молока

Во-вторых, вкус молока может быть связан с кормами и типом содержания животных. У коров, которые с весны до осени пасутся на лугах и получают свежие (сочные) корма, вкус молока будет отличаются от молока коров, которые содержатся круглогодично в стойле, даже если их хорошо кормят. Доказано, что и неинфекционные заболевания животных чаще развиваются, если они мало двигаются. Форму содержания выбирает сам производитель".