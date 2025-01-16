Жилое и грядущее. Льготной «Семейной ипотеке» прописали новые правила

После того как в минувшем июле отменили льготную ипотеку на новостройки под 8% годовых, главным драйвером рынка стала «Семейная ипотека». Остальные программы с господдержкой оказались не столь востребованы, ибо условия по ним стали жёстче.
«По “IT-ипотеке” сделок мало, “Арктическая” и “Дальневосточная” тоже не дают высокого спроса, “Сельская ипотека” на стопе, — говорит член комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Ирина Киселева. — Рыночные же кредиты сильно подорожали и теперь идут по запредельным ставкам 26−30%. Вот и получается, что почти 90% сделок с новостройками идёт по “Семейной ипотеке”».
Безлимитные лимиты
В 2024 году активнее всего «семейные» займы брали в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Татарстане, Тюменской, Ростовской и Нижегородской областях. Но ближе к осени с выдачей займов начались сбои. Дело в том, что ключевая ставка (процент под банки занимают у ЦБ деньги) выросла до 21%, ставка же по «Семейной ипотеке» — 6%. Разницу банкам возмещает государство. На круг это огромные суммы. Поэтому в какой-то момент выяснилось, что запланированных на 2024 год лимитов по субсидированию льготной ипотеки не хватает. Банки начали останавливать сделки…
Ситуация оказалась настолько болезненной, что в декабре вопрос дошёл до президента России, и тот поручил «навести порядок» с выдачей льготных ипотек. Владимир Путин подчеркнул, что никаких лимитов по «Семейной ипотеке» больше не будет. Точнее, не будет ограничений по этим лимитам у конкретных банков — все они будут черпать средства из «единого котла», который наполнит Минфин.
Почему это важно? Нередкий сюжет: человек получал одобрение на кредит в банке, уходил искать подходящий объект, а за это время лимит в банке по «Семейной ипотеке» заканчивался. А раз нет денег, покупка квартиры срывается. Нововведение позволит этого избежать.
Лимиты по «Семейной ипотеке» практически сняты, отчитался перед Новым годом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В Минфине уточнили: в 2025 году на данную ипотечную программу в бюджете заложено 637 млрд рублей, а в 2026-м — 454 млрд. Пока аналитики смотрят на эти цифры с оптимизмом: с учётом сжавшегося спроса на жильё этих денег должно хватить.
Вторичный вопрос
В этом году «Семейную ипотеку» ждёт ещё одно важное изменение. По правилам на льготный заём можно купить только жильё в новостройке (некоторое исключение есть лишь для семей с детьми-инвалидами). Однако на заседании Госсовета Путин предложил распространить программу на вторичный рынок. Но не на весь, а только для тех регионов, где строится мало нового жилья. Речь идёт минимум о 800 малых и средних городов, где появление новостроек —редкость.
Критерии нововведения пока неизвестны, однако ожидается, что при их разработке эксперты обратят внимание и на качество объектов для покупки жилья. Ведь одно дело, когда человек приобретает квартиру в доме, построенном 10−15 лет назад, и другое — если он берёт кредит на объект, который через год-два признают ветхим и аварийным.
Кстати
Что ждать от цен?
По мнению руководителя аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, цены на квартиры в среднем по стране пока останутся на уровне прошлогодних. «А вот распространение “Семейной ипотеки” на вторичный рынок в малых городах может отразиться на спросе на жильё там, — считает он. — Это, в свою очередь, способно привести к росту стоимости жилья в отдельных населённых пунктах».