Жилое и грядущее. Льготной «Семейной ипотеке» прописали новые правила

В этом году «Семейную ипотеку» ждёт ещё одно важное изменение. По правилам на льготный заём можно купить только жильё в новостройке (некоторое исключение есть лишь для семей с детьми-инвалидами). Однако на заседании Госсовета Путин предложил распространить программу на вторичный рынок. Но не на весь, а только для тех регионов, где строится мало нового жилья. Речь идёт минимум о 800 малых и средних городов, где появление новостроек —редкость.