Жил на сцене, играл до ста лет. Счастливый случай Владимира Зельдина

Владимир Зельдин родился 10 февраля 1915 года — это по новому стилю. По старому его день рождения приходился на 28 января. Его отец был музыкантом, а семья жила вовсе не в столицах, а в Козлове Тамбовской губернии (сейчас — город Мичуринск). Потом была революция, гражданская война, переезд в Тверь, а затем и в Москву, неожиданная смерть родителей — отец умер, когда сыну было 13, а мать пережила мужа на три года. Тогда-то и возникла необходимость зарабатывать себе на жизнь. Знакомые и родственники могли помочь, но в остальном оставшийся сиротой юноша должен был думать своим умом. Никаких танцев в балетной школе Большого театра, никаких оркестров — Зельдин неплохо играл на разных инструментах. Даже в военное училище его не взяли из-за зрения. И он пошел учеником на завод.