Жидкости в ручной клади в 2024 году: нормы и запреты

До 2006 года любой человек мог взять в салон столько жидкости, сколько хотел. А еще не так давно в полете можно было курить и пить алкоголь без всяких ограничений. Подобные вольности приводили к многочисленным нарушениям порядка на борту. Поэтому сегодняшние ограничения отражают современный тренд на безопасность и ЗОЖ: сегодня, когда многие люди ведут здоровый образ жизни и отказываются от курения, вряд ли кому-то захочется совершать полет в клубах табачного дыма.