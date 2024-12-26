Жидкости в ручной клади в 2024 году: нормы и запреты

Большие сумки и чемоданы путешественники обязаны сдавать в багаж. В салон вместе с собой можно брать ручную кладь и небольшие вещи, которые могут пригодиться в полете. Например, детское питание для ребенка или лекарственные препараты. Относится ли к таким необходимым вещам жидкость в ручной клади в 2024 году, что можно взять с собой в салон из напитков и какое количество разрешено к провозу, рассмотрим в материале.
Что считается жидкостью по правилам авиационной безопасности
К ним относятся все товары, имеющие в своем составе текучие вещества, а это не только вода. Жидкостью считаются и продукты, находящиеся в желеобразном состоянии. Единого нормативного акта, который бы устанавливал определение жидкости в авиаперевозках, не существует.
При проверке билета пассажира и его ручной клади сотрудники компании, скорее всего, будут опираться на собственный опыт и логику. Причем, в каждой авиакомпании могут быть приняты собственные правила на этот счет. Так что желательно перед полетом зайти на сайт перевозчика и ознакомиться с информацией, которая там размещена.
В целом к жидкостям относятся:
- варенья и джемы;
- алкогольные и безалкогольные напитки;
- лекарственные препараты;
- косметические средства;
- консервированные продукты;
- икра;
- питание для ребенка;
- растительные масла;
- электронные сигареты и вейпы.
Какие жидкости запрещены к провозу в салоне самолета
Есть вещества, которые не только нельзя брать с собой в качестве ручной клади, но и сдавать в багаж. Это связано с тем, что они опасны для хранения. К таким жидкостям относятся все вещества, которые могут быстро воспламеняться и несут отравляющее действие:
- ацетон;
- бензин;
- эфирные соединения;
- кислота;
- антифриз;
- ртуть (кроме ее наличия в герметичных приборах);
- баллончики с нервно-паралитическим или слезоточивым газом;
- никотиновая кислота;
- тормозная жидкость.
Нормы провоза жидкости в ручной клади
Разрешение проносить с собой жидкость в салон вовсе не означает, что можно взять с собой любое количество. Рассмотрим установленные нормы.
1. Общее максимально разрешенное количество жидкости — один литр. Она должна быть расфасована в тары по 100 мл и помещена в прозрачный пакет со специальной застежкой.
2. Если пассажир приобрел алкоголь в магазине внутри аэропорта, он должен быть герметично закрыт, упакован и его приобретение подкреплено чеком. В среднем разрешается брать с собой в салон пакет из магазина весом до двух килограммов.
3. Можно взять с собой в ручную кладь сухой лед — до 2 кг на пассажира.
4. В багажном отделении разрешен к провозу алкоголь крепостью от 24 до 70 оборотов — не более пяти литров на человека.
5. На менее крепкий алкогольные напитки такие ограничения не действуют. Все зависит только от норм на багаж, установленных перевозчиком.
Жидкости, которые можно брать в ручную кладь
При правильной транспортировке и упаковке с собой на борт можно взять следующие жидкости:
- бутылки из магазина в аэропорту;
- шариковый дезодорант (аэрозоль запрещен);
- одноразовую зажигалку (не бензиновую);
- перекись водорода;
- сухой лед;
- одеколон;
- гель;
- крем;
- воск;
- ароматическое масло;
- питьевую воду;
- детское питание;
- сироп.
Сколько мл жидкости разрешено взять в ручную кладь
В большинстве случаев объем ограничен одним литром, при этом не забывайте и про фасовку по 100 мл. Сюда входят как питье, так и консервации, и препараты бытовой химии. Можно взять до 10 маленьких бутылочек с водой или любимым напитком.
Международные требования могут расходиться с правилами внутренних российских рейсов. В некоторых зарубежных аэропортах разрешено провозить в ручной клади до 2 литров жидкости, при этом не требуется их упаковка в отдельный пакет. Поэтому важно заранее зайти на сайт перевозчика и внимательно ознакомиться с имеющейся там информацией.
Требования к упаковке жидкостей
Рассмотрим основные требования. Первое — жидкость должна быть упакована в тару объемом до 100 миллилитров. Если пассажир предъявит бутылку большего размера, пусть и неполную, в салон с ней не пропустят.
Обратите внимание и на то, что находиться упакованная жидкость должна в пластиковом пакете со специальной застежкой.
И последнее — пакет обязательно нужно показывать при прохождении досмотра. Если, например, гель для волос будет находиться в баночке, на которой указан вес больше положенного, придется выбросить.
Какие жидкости можно провозить в повышенном объеме
Несмотря на строгость правил, существуют послабления в отношении отдельных видов жидкостей, если они жизненно необходимы по определенным показаниям. Ограничения не распространяются на:
- Диетическое питание. Для этого у пассажира должна быть справка, что он находиться на лечебной диете.
- Детское питание. Оно включает в себя фруктовые пюре, смеси и сцеженное материнское молоко.
- Лекарственные препараты. При наличии медицинской выписки и рецепта о дозировке лекарства пассажир может взять с собой нужное количество препаратов.
- Донорскую кровь. Для этого нужен документ о ее провозе.
- Товары из магазина в аэропорту. Действует при наличии чека и правильной упаковки. Нужно только уточнить у перевозчика, какой вес ручной клади можно брать с собой в салон.
Почему существуют ограничения на количество жидкости в ручной клади
Важно понять, что ограничения, установленные перевозчиком — не чей-то каприз. Эти правила появились в результате практического опыта перевозки пассажиров и призваны обеспечить максимально безопасный полет.
До 2006 года любой человек мог взять в салон столько жидкости, сколько хотел. А еще не так давно в полете можно было курить и пить алкоголь без всяких ограничений. Подобные вольности приводили к многочисленным нарушениям порядка на борту. Поэтому сегодняшние ограничения отражают современный тренд на безопасность и ЗОЖ: сегодня, когда многие люди ведут здоровый образ жизни и отказываются от курения, вряд ли кому-то захочется совершать полет в клубах табачного дыма.
Главное о нормах провоза жидкости в ручной клади
Жидкостью с точки зрения авиационной безопасности считаются все товары, которые содержат в своем составе газы или текучие вещества. Давайте подведем итог, выделив ключевое:
1. В салоне самолета, как и в багаже, запрещен провоз легкогорючих и ядовитых жидкостей.
2. Электронные сигареты и вейпы тоже относятся к жидкостям.
3. Вместе с ручной кладью можно брать воду, алкоголь, бытовую химию, биологические жидкости при наличии документа, детское питание, диетические продукты, если есть медицинские показания, и лекарственные средства, если их прием необходим во время рейса.
3. Жидкость должна быть налита в бутылочки объемом 100 мл и упакована в прозрачный пакет со специальной застежкой.
4. Общий объем жидкости не должен превышать одного литра. Ограничения не распространяются на детское питание, лекарственные средства, продукты из магазина в аэропорту, биологические жидкости.
5. При прохождении контроля пакет с упакованными жидкостями нужно показывать сотруднику аэропорта.
6. Ограничения на провоз жидкостей обусловлен правилами безопасности полета.
Список источников
1. Приказ Минтранса РФ от 25.07.2007 № 104 «Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров» (с изменениями и дополнениями).
2. Нормы провоза багажа и ручной клади в самолетах. Аэрофлот.