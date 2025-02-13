Жидкий орган. Трансфузиолог Кузьмина открыла секреты переливания крови

Все знают о том, что основными параметрами для выбора являются группа крови, которых всего четыре, и резус-фактор, он бывает положительный и отрицательный. Человеку можно перелить кровь не только его собственной группы, но и совместимую с ней. Например, люди с первой отрицательной группой считаются универсальными донорами, их кровь подходит всем, поэтому она самая востребованная, а вот у второй группы уже есть много ограничений. Ну, а самой редкой (и потому дефицитной) является четвертая группа крови.