Жидкий орган. Трансфузиолог Кузьмина открыла секреты переливания крови

К этой лечебной процедуре прибегают лишь в крайних случаях, но ее значение трудно переоценить, ведь даже всего одна доза (450 мл) чужой крови может спасти чью-то жизнь. О том, как происходит подбор требуемого биоматериала, каким условиям он должен соответствовать, чем грозит ошибка с выбором и не опасно ли жить с чужой кровью, aif.ru рассказала заведующая отделением трансфузиологии Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова, кандидат медицинских наук Александра Кузьмина.
Необходимость в переливани и крови происходит не часто, а только при тяжелых заболеваниях (в том числе тяжелой анемии), травмах, включая послеоперационные, обширных ожогах и ранениях, серьезных интоксикациях. И хотя показаний к этой лечебной манипуляции может быть очень много, каждый случай требует индивидуального разбора. В любой больнице всегда имеется среднемесячный запас крови, и он постоянно восполняется. Но если что — коллег выручат ближайшие больницы и срочно доставят нужную кровь. Эту работу координируют центры крови, которые есть не только в столице, но и в каждой области страны.
Как подбирается кровь
Все знают о том, что основными параметрами для выбора являются группа крови, которых всего четыре, и резус-фактор, он бывает положительный и отрицательный. Человеку можно перелить кровь не только его собственной группы, но и совместимую с ней. Например, люди с первой отрицательной группой считаются универсальными донорами, их кровь подходит всем, поэтому она самая востребованная, а вот у второй группы уже есть много ограничений. Ну, а самой редкой (и потому дефицитной) является четвертая группа крови.
Но помимо группы и резус-фактора, кровь подбирают и по Kell-принадлежности и фенотипу. Кровь может быть Kell-положительной и Kell-отрицательной. Kell-положительные люди — универсальные пациенты. Им можно переливать кровь как от донора с наличием антигена К в эритроцитах, так и с его отсутствием. С Kell-отрицательными пациентами дело обстоит сложнее, поскольку им должна переливаться кровь только от доноров, не имеющих К-антигена. Но антиген К имеет значение лишь при переливании крови, а при донации плазмы он не учитывается.
Но и это еще не все. Также есть понятие «фенотип крови» которое включает в себя конкретный, индивидуальный для каждого человека набор антигенов, присутствующих на поверхности эритроцитов (красных клеток крови). Всего насчитывается 345 эритроцитарных антигенов, которые объединены в 43 системы групп крови. Поэтому подбор нужной крови для донации — дело очень сложное. А подбор крови для переливания новорожденным детям — еще сложнее, требует строгого индивидуального подхода, и контроль над процессом еще строже.
А вдруг ошибка?
Ошибиться с подбором крови нельзя, потому что если перелить пациенту неподходящую ему биологическую субстанцию, могут произойти серьезные осложнения, включая сильные аллергические реакции и отторжение переливаемой жидкости, электролитные нарушения, тромбозы, а также повреждение органов с развитием почечной недостаточности и фатальным исходом.
Но чтобы застраховаться от ошибки и убедиться, что кровь донора и реципиента абсолютно совместимы, перед трансфузией даже в экстренных случаях обязательно проводят биологическую пробу. Для этого первоначально вводят всего 10 мл донорской крови и/или ее компонентов со скоростью 2−3 мл (40−60 капель) в минуту. Вся процедура занимает 3−4 минуты. Если пациент чувствует себя удовлетворительно, у него нет одышки, тахикардии, повышения или снижения давления, температуры, значит, ему можно ввести среднюю дозу (но все равно, конечно, под присмотром врачей). Обычно это 350 мл эритроцитов и 250 мл плазмы. Если нужно перелить нескольких доз, биологическую пробу проводят каждый раз перед новой порцией.
Того и гляди заразят?
Не все пациенты готовы принять чужую кровь. Кто-то — из религиозных убеждений, кто-то — из опасения заразиться. Все помнят страшную историю, произошедшую в прошлом веке с детьми из Элисты, зараженными ВИЧ-инфекцией при переливании крови. Памятуя об этом, многие и сегодня опасаются такого вида медицинской помощи. Ведь многие инфекции не обнаруживаются сразу после сдачи крови, а выявляются лишь спустя несколько месяцев. Как знать, вдруг донорская кровь окажется нечистой?
Наш эксперт утверждает, что повторение той страшной ситуации сегодня невозможно, поскольку для донорской крови в настоящее время предусмотрены несколько этапов контроля. После сдачи донорская кровь поступает на переработку, где ее разделяют на компоненты: эритроциты, тромбоциты и плазму.
Но и это еще не все. Потому что через шесть месяцев донор должен повторно сдать кровь на инфекции. Ведь, действительно, для некоторых из них инкубационный период в некоторых случаях может доходить до полугода. И плазма только тогда получит разрешение на использование, когда у сдавшего ее донора и через шесть месяцев никаких инфекций обнаружено не будет.