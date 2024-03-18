Жевательная резинка может быть полезна для здоровья

Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы лучше понять, почему именно жевательная резинка без сахара оказывает такое водствействие на человеческий организм. Тем не менее, преимущества жвачки уже могут быть использованы как диетологами, так и общественностью.