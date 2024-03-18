Жевательная резинка может быть полезна для здоровья

Ученые из Университета Тафтса (США) выявили связь между жевательной резинкой без сахара и лучшим качеством питания. Исследование опубликовано в Journal of the American Nutrition Association.
Команда специалистов опиралась на данные Национального обследования состояния здоровья и питания США. Используя полученную информацию, ученые выявили три преимущества жевательной резинки.
Улучшает питание
Согласно результатам исследования, участники, сообщившие о то, что жевали «резинку» в течение 24 часов, говорили о соблюдении правильного питания. Такие добровольца ели более здоровую пищу, чем тем, кто не употреблял это кулинарное изделие.
Жевательная резинка, в которой отсутствует сахар, сокращает его потребление. Ученые предполагают, что дело в ускорении обмена веществ и снижении аппетита. Также она позволяет минимизировать количество перекусов сладкими кондитерскими изделиями между основными приемами пищи.
Улучшает состояние здоровья полости рта
Жевательная резинка увеличивает скорость образования слюны, что помогает удалять остатки пищи и бактерии изо рта. Это уменьшает риск возникновения кариеса, что, в свою очередь, защищает от развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Уменьшает стресс
Известно, что многие люди в состоянии стресса начинают много есть. Жвачка способна заменить эту привычку, тем самым улучшим эмоциональное состояние человека.
Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы лучше понять, почему именно жевательная резинка без сахара оказывает такое водствействие на человеческий организм. Тем не менее, преимущества жвачки уже могут быть использованы как диетологами, так и общественностью.
Ранее эксперт рассказала, почему нельзя жевать жвачку больше трех минут.
Анна Морозова