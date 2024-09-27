Жесты о помощи и общение с пожилыми: популярные новости недели

На этой недели отмечалась еще одна важная дата — Международный день жестового языка. С его помощью можно не только общаться с глухонемыми людьми, но и позвать на помощь, а также узнать, что кто-то находится в беде. Рассказали в отдельном материале, как можно незаметно обозначить, что вы находитесь в опасной для жизни и здоровья ситуации.