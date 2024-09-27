Жесты о помощи и общение с пожилыми: популярные новости недели

Лучший оберег — российский флаг
Михаил Галустян рассказал о том, как проходили съемки нового шоу в джунглях Колумбии. По словам актера, самое страшное — это невыносимая жара, хищники и «враждующие между собой картели» в государстве. Артист взял с собой маленькие флаги России, чтобы обозначать, из какой он страны и добавил, что они действовали как обереги.
Увеличение размера больничных выплат
Еще пару лет назад работать с простудой было обычным явлением. После эпидемии коронавируса ситуация стала меняться. Люди берут больничные листы и получают выплаты, которые, как оказалось, можно увеличить. Юрист рассказала, как это сделать и в каких случаях сумму можно увеличить.
О Софи Лорен в фактах
На этой недели отмечалось 90-летие актрисы и живой легенде итальянского кино Софи Лорен. В честь этой знаменательной даты собрали семь интересных фактов из ее биографии.
Здоровье
Почти каждый человек начинает свое утро с кофе. И, как оказалось, он не только бодрит и приносит удовольствие. В отдельной статье рассказали, почему напиток полезен людям с гипертонией и каким образом он помогает защититься от деменции.
Помочь избежать серьезных проблем со здоровьем могут не только напитки и специализированные препараты, но и общение. Так, разговоры помогают пожилым людям самореализоваться, улучшить настроение и побороть болезни. Какие еще есть преимущества коммуникации с пенсионерами и как правильно вести диалог с ними диалог, читайте в нашем материале.
Жесты как зов о помощи
На этой недели отмечалась еще одна важная дата — Международный день жестового языка. С его помощью можно не только общаться с глухонемыми людьми, но и позвать на помощь, а также узнать, что кто-то находится в беде. Рассказали в отдельном материале, как можно незаметно обозначить, что вы находитесь в опасной для жизни и здоровья ситуации.
Находим потерянные вещи
В доме часто пропадают такие вещи, как ключи, банковские карты и телефон. Человек в панике начинает лазать по карманам и сумкам в поисках нужного предмета и вспоминать, не мог ли он его выронить где-то на улице. Но стоит отставить тревожность, выдохнуть и использовать простые советы для того, чтобы найти то, что было потеряно.
Лучшие фотографии птиц
На этой неделе были объявлены победители конкурса Bird Photographer of the Year. Лучшим снимком выбрали работу канадского фотографа Патрисии Хомонило «Когда миры сталкиваются». Посмотрите на эту и другие необыкновенные фотографии, которые выбрали члены жюри из четырех тысяч изображений.