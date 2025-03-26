Жерар Депардье отверг в суде обвинения в сексуальном насилии

Слушания по делу Жерара Депардье состоялись в Париже 24 и 25 марта. В феврале 2024 года с обвинениями против французского актера выступила 53-летняя женщина по имени Амели, которая работала на съемках этого фильма художником-постановщиком. Она рассказала, что сначала Депардье делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года. Через какое-то время он якобы жестко «схватил ее» и «трогал ее талию, живот и грудь». Депардье, по словам женщины, прервали его охранники.