Жерар Депардье отверг в суде обвинения в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье признал в суде, что трогал женщину за бедра. Однако он утверждает, что сделал это не из сексуальных побуждений, а чтобы не поскользнуться. О ходе процесса рассказала The Guardian.
Речь идет об инциденте, который имел место на съемках художественного фильма «Зеленые ставни» в Париже в 2021 году. Художник-постановщик картины по имени Амели обвинила актера в сексуальном насилии. В рамках судебных слушаний Депардье признался, что он схватился за бедра женщины, чтобы сохранить равновесие.
«Я схватил ее за бедра, чтобы не упасть. Было жарко, я был раздражен и устал — это была пятница, конец тяжелой недели съемок», — сказал он в зале суда.
Однако судья напомнил, что ранее на допросе в полиции Депардье полностью отрицал любой физический контакт. На вопрос адвоката потерпевшей, Карин Дюррио-Диболт, не лгал ли он тогда, актер заявил: «Я не лгал. Я просто следовал совету своего адвоката. Сейчас я говорю правду».
Депардье также подтвердил, что действительно позволял себе вульгарные высказывания на съемочной площадке, но оправдал это тем, что просто хотел разрядить обстановку и рассмешить команду.
Слушания продолжаются, окончательное решение суда пока не принято. В случае если суд признает актера виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере €75 тыс.
Слушания по делу Жерара Депардье состоялись в Париже 24 и 25 марта. В феврале 2024 года с обвинениями против французского актера выступила 53-летняя женщина по имени Амели, которая работала на съемках этого фильма художником-постановщиком. Она рассказала, что сначала Депардье делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года. Через какое-то время он якобы жестко «схватил ее» и «трогал ее талию, живот и грудь». Депардье, по словам женщины, прервали его охранники.
Это не первое обвинение актера в сексуальном насилии. Летом 2018 года французская актриса, имя которой не было названо, обвинила Депардье в изнасиловании. Весной 2022 года она раскрыла свое имя — Шарлот Арну. Она утверждала, что Депардье изнасиловал ее в своей квартире, на тот момент ей было 22 года, а ему — 70 лет.
В апреле 2023 года французское издание Mediapart опубликовало показания 13 женщин, которые обвинили актера в сексуальных домогательствах, совершенных в период с 2004 по 2022 год. По словам женщин, это происходило на съемочных площадках 11 фильмов. Всего в насилии и сексуальных домогательствах Жерара Депардье обвинили более десятка женщин.
Изначально актер должен был предстать перед судом 28 октября, однако слушания перенесли на март. По словам адвоката актера Жереми Ассу, осенью Жерар Депардье не мог защищать себя по состоянию здоровья. Адвокат также напомнил, что актер недавно перенес четвертую операцию по аортокоронарному шунтированию. Вдобавок ко всему на фоне стресса у Депардье обострился сахарный диабет.