Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем

Броме заявил, что вновь проделал все шаги по входу в личный кабинет вместе с первой леди, однако результат остался прежним. По его словам, в этой части сайта отображается идентификатор граждан, то есть их личность, и эту часть «нельзя изменить». В связи с этим Брижит Макрон подала жалобу через своего адвоката, чтобы было проведено расследование и можно было выяснить, «откуда это взялось», добавил Броме.