Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит обнаружила, что записана на налоговом сайте страны под мужским именем, она подала жалобу, сообщил руководитель аппарата первой леди Тристан Броме.
«Мадам Макрон, как и многие французы, собирается зайти личную страницу на налоговом сайте, она подключается и видит в правом верхнем углу, что там написано не “Брижит Макрон”, а “Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон”», — рассказал он телеканалу BFMTV, отметив, что для супруги президента это стало полным потрясением.
Броме заявил, что вновь проделал все шаги по входу в личный кабинет вместе с первой леди, однако результат остался прежним. По его словам, в этой части сайта отображается идентификатор граждан, то есть их личность, и эту часть «нельзя изменить». В связи с этим Брижит Макрон подала жалобу через своего адвоката, чтобы было проведено расследование и можно было выяснить, «откуда это взялось», добавил Броме.
Глава аппарата супруги Макрона заявил, что следователи уже «установили личности двух человек», но не привел подробностей.
Как сообщает телеканал, произошедшее посеяло панику в Елисейском дворце.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и «научные» доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что «США — не Европа, и у нас есть свобода слова», и французские адвокаты «не заткнут ей рот». Она отметила, что «президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть».
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.