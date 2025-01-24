Женщина пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Помимо того, что Гилл установила новый мировой рекорд, она также заработала £21 тыс (~ 2,5 млн рублей) для благотворительной организации Cancer Research UK (CRUK), которая специализируется на оказании помощи людям с онкологическими заболеваниями. Гилл рассказала, что для нее этот забег был особенным, свою победу она посвятила отцу Майку, который скончался от рака в 1999 году в возрасте 56 лет.