Женщина пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Гилл, школьная учительница из Эссекса (Великобритания), пробежала марафон костюме медведя в норвежском городе Тромсе. Она не только попала в Книгу рекордов Гиннесса, но и собрала £21 тыс (~ 2,5 млн рублей) для благотворительной организации, — сообщает официальный сайт справочника.
Известно, что жительница Великобритании пробежала марафон «Полярная ночь» при температуре −10°C за 4 часа 58 минут и 29 секунд. По мнению Книги рекордов Гиннесса, это — самый быстрый результат для одетых в костюмы животных спортсменов, участвующих в забеге в условиях мороза.
Благотворительный марафон «Полярная ночь» проходит в норвежском городе Тромсе в темное время суток. Бегуны должны преодолеть труднопроходимый горный перевал при температуре около −10°C.
Помимо того, что Гилл установила новый мировой рекорд, она также заработала £21 тыс (~ 2,5 млн рублей) для благотворительной организации Cancer Research UK (CRUK), которая специализируется на оказании помощи людям с онкологическими заболеваниями. Гилл рассказала, что для нее этот забег был особенным, свою победу она посвятила отцу Майку, который скончался от рака в 1999 году в возрасте 56 лет.
Для меня было большой честью пробежать престижный марафон «Полярная ночь» в Тромсе. На крупнейшей зимней гонке в Норвегии мы все столкнулись с суровыми условиями, но какое это волнующее приключение — пробежать в таких потрясающих пейзажах с единомышленниками и в то же время собрать деньги на достойное дело.
Ранее рассказывали, что шведы более 13 часов играли в настольный теннис, чтобы установить мировой рекорд.