Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо

Со временем их общение переросло в нечто большее. Начальник гражданской полиции Хосе Сена рассказал, что мужчина начал обещать прислать дорогостоящие подарки, которые, как уже можно было догадаться, так и не были доставлены. Взамен мошенник требовал отправить ему деньги. Сначала это были небольшие переводы, но вскоре «Илону» удалось убедить женщину взять два кредита на общую сумму около $26 тыс (~2,5 млн рублей). По словам «миллиардера», эти деньги ему были нужны на заправку личного самолета.