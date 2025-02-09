Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо

69-летняя жительница Формозы (Бразилия) познакомилась в соцсетях с мошенником, представившимся миллиардером Илоном Маском, и перевела ему деньги на топливо, — пишет Daily Mail.
Сообщается, что жертва познакомилась с мошенником в соцсетях. После дружелюбного общения они обменялись номерами и стали общаться через мессенджер. Пенсионерка поделилась, что записала в телефоне контакт собеседника как «Мой любимый Илон».
Со временем их общение переросло в нечто большее. Начальник гражданской полиции Хосе Сена рассказал, что мужчина начал обещать прислать дорогостоящие подарки, которые, как уже можно было догадаться, так и не были доставлены. Взамен мошенник требовал отправить ему деньги. Сначала это были небольшие переводы, но вскоре «Илону» удалось убедить женщину взять два кредита на общую сумму около $26 тыс (~2,5 млн рублей). По словам «миллиардера», эти деньги ему были нужны на заправку личного самолета.
В дальнейшем мошенник планировал выручить деньги за продажу дома пенсионерки, однако ее дети вовремя заметили неладное и обратились в полицию. В настоящее время ведутся поиски преступника.
Известно, что женщина была недовольна таким исходом событий и не хотела разрывать отношения с «любимым Илоном», так как искренне верила, что наконец обрела настоящую любовь.
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