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Женщина попросила у врача рецептурные препараты, чтобы избавиться от свекрови

Перед этим она рассказала о притеснениях свекрови, с которыми больше не намерена мириться.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Врач из Бангалора (Индия) обратился в полицию после того, как женщина в соцсетях написала ему и попросила выписать рецепт на лекарственные препараты, которые могут убить ее свекровь, — пишет The Hindu.

Сообщается, что ко врачу Сунилу Кумару, пользующемуся популярностью в соцсетях, обратилась подписчица. В личных сообщениях она рассказала о притеснениях свекрови, а также попросила выписать ей рецептурные препараты, чтобы «отравить» надоедливую женщину.

Кумар объяснил, что не может выполнить ее просьбу, после чего обратился в полицию. Мужчина потребовал, чтобы сотрудники нашли подписчицу и возбудили против нее уголовное дело. Однако в полиции заявили, что это, вероятно, была шутка. Несмотря на такое предположение, подписчицу Кумара обещали попробовать отследить через номер телефона, с которого она отправляла сообщения.

Ранее рассказывали, что в Индии студент, чтобы не попасть в пробку, полетел на экзамен на параплане.