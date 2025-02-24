Женщина попросила у врача рецептурные препараты, чтобы избавиться от свекрови

Врач из Бангалора (Индия) обратился в полицию после того, как женщина в соцсетях написала ему и попросила выписать рецепт на лекарственные препараты, которые могут убить ее свекровь, — пишет The Hindu.
Сообщается, что ко врачу Сунилу Кумару, пользующемуся популярностью в соцсетях, обратилась подписчица. В личных сообщениях она рассказала о притеснениях свекрови, а также попросила выписать ей рецептурные препараты, чтобы «отравить» надоедливую женщину.
Кумар объяснил, что не может выполнить ее просьбу, после чего обратился в полицию. Мужчина потребовал, чтобы сотрудники нашли подписчицу и возбудили против нее уголовное дело. Однако в полиции заявили, что это, вероятно, была шутка. Несмотря на такое предположение, подписчицу Кумара обещали попробовать отследить через номер телефона, с которого она отправляла сообщения.
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