Женщина попросила у врача рецептурные препараты, чтобы избавиться от свекрови

Кумар объяснил, что не может выполнить ее просьбу, после чего обратился в полицию. Мужчина потребовал, чтобы сотрудники нашли подписчицу и возбудили против нее уголовное дело. Однако в полиции заявили, что это, вероятно, была шутка. Несмотря на такое предположение, подписчицу Кумара обещали попробовать отследить через номер телефона, с которого она отправляла сообщения.