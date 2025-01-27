Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина получила в наследство коллекцию из тысячи солонок и перечниц

Один из унаследованных наборов для приправ хрюкает, когда его переворачивают.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

33-летняя Рэйчел Уиттен получила в наследство от бабушки коллекцию солонок и перечниц из 1150 экземпляров, — пишет New York Post.

Сообщается, что ее бабушка, Шэрон Тидвелл, скончавшаяся в возрасте 80 лет, начала собирать наборы для приправ в возрасте 40 лет. Тогда она унаследовала первые солонки и перечницы от своей матери, которые вдохновили ее собрать необычную коллекцию.

Одним из самых ценных предметов коллекции является винтажный набор для соли и перца, украшенный изображениями клубники. Его стоимость оценивается примерно в $200 (~ 19,4 тыс рублей).

Теперь 33-летняя Уиттен, вступившая в права наследования, является владелицей обширной коллекции. Однако женщина, не разделившая страсть к солонкам и перечницам, решила оставить себе лишь несколько памятных наборов, а остальные — подарить или продать.

Мы знали, что она их [солонки и перечницы] любила, но, пока не подсчитали, не представляли, сколько их было. Я была поражена, увидев, насколько обширна коллекция.

Рэйчел Уиттен
получила необычное наследство

Ранее рассказывали, что коллекцию писем авторов Винни-Пуха продадут на аукционе.