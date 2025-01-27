Женщина получила в наследство коллекцию из тысячи солонок и перечниц

Сообщается, что ее бабушка, Шэрон Тидвелл, скончавшаяся в возрасте 80 лет, начала собирать наборы для приправ в возрасте 40 лет. Тогда она унаследовала первые солонки и перечницы от своей матери, которые вдохновили ее собрать необычную коллекцию.