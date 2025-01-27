Женщина получила в наследство коллекцию из тысячи солонок и перечниц

33-летняя Рэйчел Уиттен получила в наследство от бабушки коллекцию солонок и перечниц из 1150 экземпляров, — пишет New York Post.
Сообщается, что ее бабушка, Шэрон Тидвелл, скончавшаяся в возрасте 80 лет, начала собирать наборы для приправ в возрасте 40 лет. Тогда она унаследовала первые солонки и перечницы от своей матери, которые вдохновили ее собрать необычную коллекцию.
Теперь 33-летняя Уиттен, вступившая в права наследования, является владелицей обширной коллекции. Однако женщина, не разделившая страсть к солонкам и перечницам, решила оставить себе лишь несколько памятных наборов, а остальные — подарить или продать.
Мы знали, что она их [солонки и перечницы] любила, но, пока не подсчитали, не представляли, сколько их было. Я была поражена, увидев, насколько обширна коллекция.
Ранее рассказывали, что коллекцию писем авторов Винни-Пуха продадут на аукционе.