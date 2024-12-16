Женщина подала в суд на мужа из-за того, что он любил кошку сильнее

Верховный суд штата Карнатака (Индия) вмешался в довольно необычный семейный спор: жена обвинила супруга в том, что он заботится о любимой кошке больше, чем о ней. Об этом пишет Hindustan Times.
Сообщается, что из-за питомца в отношениях супругов регулярно возникали конфликты. Помимо прочего, кошка, считая женщину соперницей, неоднократно нападала на нее, оставляя царапины и укусы.
Вместо того, чтобы решить конфликт с супругом, пострадавшая женщина решила обратиться в суд. Однако судья М. Нагапрасанна, вникнув в суть конфликта, подчеркнул, что подобные бытовые ссоры, вынесенные на рассмотрение суда, значительно перегружают систему уголовного правосудия и по сути является необоснованными.
В конечном счете супругам сделали предупреждение и обязали разрешить ситуацию с «любовным треугольником» самостоятельно. Чем именно закончилось разбирательство на данный момент неизвестно.
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