Женщина отомстила племяннице за обидную открытку 30 лет спустя

Другой читатель предположил, что тетушка и вовсе зачеркивала день за днем на календаре. «Вероятно, за эти годы она не раз переезжала с места на место — представляете, кто-нибудь порывался выбросить эту мятую открытку, а она вырывала ее из рук с криком “Нет! На эту бумажку у меня большие планы!”», — веселится третий.