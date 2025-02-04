Женщина отомстила племяннице за обидную открытку 30 лет спустя

Есть поговорка: «Месть — блюдо, которое подают холодным». Героиня этого материала точно приняла ее близко к сердцу, ведь она ждала нужного часа, чтобы осуществить возмездие, целых 30 лет — хотя речь шла всего лишь о наивной детской открытке.
Историей с портала Reddit поделилось издание New York Post. Автор поста рассказала о случае, который произошел в ее семье — а точнее, между ней самой и ее родной тетей.
В далеком детстве автор с никнеймом Brutz616 нарисовала для тети открытку со стишком, который можно перевести как «Божечки, смотрите, кто дотянул до сорока», и подарила ее на 40-летие.
На днях же ей самой исполнилось 40 лет, и от тети она получила обычную открытку с милым текстом… в которую была вклеена ее собственная! Сбоку тетушка приписала: «от сорокалетней слышу!».
«Тетя передарила мне открытку, которую получила 30 лет назад», — поразилась девушка.
Комментаторы сочли подарок остроумным и забавным, а еще пофантазировали о ходе мышления тетушки. «Я представляю, как год за годом все эти 29 дней рождения она сидела за столом и ухмылялась — я еще на год ближе…» — написал один из читателей.
Другой читатель предположил, что тетушка и вовсе зачеркивала день за днем на календаре. «Вероятно, за эти годы она не раз переезжала с места на место — представляете, кто-нибудь порывался выбросить эту мятую открытку, а она вырывала ее из рук с криком “Нет! На эту бумажку у меня большие планы!”», — веселится третий.
В целом же пользователи восхитились тетей автора поста, ее терпеливостью и умением планировать свою жизнь: «Только восхищение и уважение», как написал еще один комментатор. «Забавная у вас тетушка!» — продолжил другой.