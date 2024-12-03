Женщина обнаружила смертельно опасную змею на скорости 80 км/час

Жительница Австралии обнаружила смертельно опасную змею в салоне автомобиля во время движения по автостраде на скорости 80 км/час. Об инциденте пишет People.
Сообщается, что 30 ноября спасательная группа прибыла на помощь женщине после того, как было получено сообщения о том, что она «пыталась остановить проезжающий транспорт», прогуливаясь босиком по автостраде Монаш в Мельбурне (Австралия).
Неизвестная женщина объяснила полиции, что она ехала по автостраде со скоростью 80 км/час, когда «почувствовала что-то на своей ноге», а затем посмотрела вниз и «обнаружила смертельно опасную тигровую змею, ползущую вверх по ее ноге».
Тигровая змея — вид ядовитых змей, достигающих в длину 2 метров. Распространены на юго-востоке Австралии и острове Тасмания. Местами обитания являются леса, луга, пастбища, пустыни.
По данным полиции, женщине «удивительным образом» удалось отбиться от змеи, когда она вела машину и объезжала проезжую часть, «прежде чем она съехала на обочину и выпрыгнула из машины в безопасное место».
Полицейские сообщили, что женщина, хотя и не была укушена, находилось в состоянии сильного шока. Эксперты были поражены тем, как женщина сумела съехать с дороги и благополучно припарковать машину.
Известно, что укусы тигровых змей могут привести к летальному исходу. Они также вызывают боль в ногах и шее, покалывание, онемение и потливость, за которыми следуют затрудненное дыхание и паралич. Помимо прочего, яд часто вызывает почечную недостаточность.
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