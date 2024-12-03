Женщина обнаружила смертельно опасную змею на скорости 80 км/час

Неизвестная женщина объяснила полиции, что она ехала по автостраде со скоростью 80 км/час, когда «почувствовала что-то на своей ноге», а затем посмотрела вниз и «обнаружила смертельно опасную тигровую змею, ползущую вверх по ее ноге».