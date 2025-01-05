Женщина из Австралии 33 года ест только фрукты

Тем временем, как приверженцы сыроедства хвалят фруктовую диету, врачи и эксперты из сферы здоровья считают, что она может быть опасна для людей с диабетом и заболеваниями поджелудочной железы. Дело в том, что фрукты содержат слишком много сахара, но при этом в них отсутствуют важные питательные вещества, необходимые для поддержания оптимального здоровья. Врачи считают, что низкий уровень витамина В12, кальция, витамина D, йода и омега-3 жирных кислот, может привести к анемии, усталости, вялости и дисфункции иммунной системы.