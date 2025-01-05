Женщина из Австралии 33 года ест только фрукты

Энн Осборн 58-летняя женщина, обосновавшаяся с 2003 года в Австралии, уже 33 года употребляет в пищу только фрукты, — пишет New York Post.
Осборн рассказала, что впервые заинтересовалась этой уникальной диетой еще в 1990 году после посещения лекции о сыроедстве в маленькой комнате над баром в Великобритании.
Местный фрукторианец по имени Дэвид Шелли рассказывал о диете, и, увидев его энергичность, физическую форму и жизненную силу, я захотела попробовать это сама.
Осборн поделилась, что на момент принятия решения о сыроедстве она была беременна, поэтому не стремилась к резким переменам. Сначала женщина перешла от стандартной диеты к общей веганской диете и, в конечном счете, начала употреблять в пищу только фрукты и авокадо. Женщина уверяет, что фруктовая диета значительно повлияла на ее здоровье — улучшилось общее самочувствие и работа пищеварительной системы, а также пропала одышка при ходьбе.
Я помню, как у меня перехватывало дыхание и сжималось в груди от одной только прогулки по холмам. Как только я стала веганкой, я больше никогда этого не чувствовала.
Известно, что ежедневный рацион Осборн включает свежевыжатые соки, сезонные фрукты в неограниченном количестве и 2−3 авокадо. Однако на праздники, вроде Рождества, женщина может позволить себе испечь пирог из натуральных сухофруктов и орехов.
Тем временем, как приверженцы сыроедства хвалят фруктовую диету, врачи и эксперты из сферы здоровья считают, что она может быть опасна для людей с диабетом и заболеваниями поджелудочной железы. Дело в том, что фрукты содержат слишком много сахара, но при этом в них отсутствуют важные питательные вещества, необходимые для поддержания оптимального здоровья. Врачи считают, что низкий уровень витамина В12, кальция, витамина D, йода и омега-3 жирных кислот, может привести к анемии, усталости, вялости и дисфункции иммунной системы.
Осборн, в свою очередь, утверждает, что состояние ее здоровья никогда не было лучше с тех пор, как она перешла на сыроедческую фруктовую диету.
У меня отличное здоровье. Я пробегаю около 50 км в неделю и регулярно прохожу пешком 13 км в город. Я выполняю много физической работы в саду. В последний раз, когда я сдавала анализ крови, все было в пределах нормы.
Тем не менее Осборн подчеркнула, что такая диета подойдет далеко не всем. По ее словам, человек должен быть готов к ней физически, эмоционально и ментально. И фрукты, употребляемые в пищу, должны быть очень хорошего качества — выращенные на здоровой земле, а не купленные в супермаркете.
Ранее рассказывали, что употребление фруктов и овощей предотвращает риск развития рака толстой кишки.