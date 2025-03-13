Женщины среднего возраста особенно уязвимы к РПП

Никто не ожидает, что женщина 40 лет может страдать расстройством пищевого поведения (РПП), так как многие считают, что это исключительно подростковая болезнь. Однако, пишет издание The Conversation, РПП встречается и у женщин старше 40 лет.
Распространенность проблемы
Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, более 9 миллионов американских женщин старше 40 лет страдают расстройствами пищевого поведения. У некоторых из них эти заболевания были в более раннем возрасте, и они возвращаются к ним в среднем. У других они впервые проявляются в 40 и более лет.
Другое исследование показало, что 71% женщин в возрасте от 30 до 74 лет хотели бы похудеть, хотя 73% из них имели клинически нормальный вес для своего роста и возраста. Также научные работы показывают, что, хотя анорексия, расстройство пищевого поведения, характеризующееся строгим ограничением калорий, становится менее распространенной после 26 лет, булимия, при которой пациенты переедают, а затем очищают организм от съеденного, достигает своего пика только к 47 годам. Компульсивное переедание, или привычка съедать чрезмерное количество пищи за один присест, может продолжаться у женщин и в 70 лет.
Отсутствие лечения
Несмотря на распространённость расстройств пищевого поведения среди пожилых женщин, они часто с наименьшей вероятностью обращаются за помощью. И на самом деле явные симптомы РПП могут быть незаметны у людей среднего возраста.
Несмотря на то, что существуют инструменты для оценки пациентов с РПП, большинство врачей и даже психиатров практически не проходят обучение их использованию. Чтобы научиться выявлять РПП, необходимо пройти дополнительное — и дорогостоящее — специализированное обучение.
В результате многие придерживаются ошибочных популярных стереотипов об этих состояниях, и поэтому женщины с расстройствами пищевого поведения не получают необходимой помощи.
Стереотипное мышление
В массовом сознании РПП связаны с тем, что якобы важно для молодых женщин, а именно с желанием быть худыми и привлекательными — в частности, привлекательными для мужчин. Этот стереотип остался с XIX и XX веков.
Такое представление о РПП не только ошибочно, но и опасно, потому что врачи часто не распознают эти проблемы у женщин, которые не соответствуют этому стереотипу.
На самом деле РПП — это смертельно опасные состояния, которые возникают в результате сочетания генетической предрасположенности, психологических факторов, влияния семьи, жизненных событий и культурных ценностей. Они затрагивают людей всех полов и рас в любом социально-экономическом статусе и на любом этапе жизни.
Конечно, стремление к худобе часто является наиболее очевидной чертой этих состояний, однако, по словам Лестер, в основе этих заболеваний лежит «отчаянное стремление почувствовать себя достойным существования».
Таким образом, беспокойство по поводу формы тела часто отражает гораздо более глубокие проблемы с психикой, которые сильнее всего проявляются в те моменты, когда тело и личность человека меняется: в подростковом и среднем возрастах.
Лестер говорит, что она старается развенчать как можно больше мифов о РПП и возрасте, в котором они могут проявиться, чтобы помочь как можно большему количеству пациентов.
Ранее психолог заявил, что попытки быстро похудеть грозят депрессией и РПП.