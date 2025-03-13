Женщины среднего возраста особенно уязвимы к РПП

Другое исследование показало, что 71% женщин в возрасте от 30 до 74 лет хотели бы похудеть, хотя 73% из них имели клинически нормальный вес для своего роста и возраста. Также научные работы показывают, что, хотя анорексия, расстройство пищевого поведения, характеризующееся строгим ограничением калорий, становится менее распространенной после 26 лет, булимия, при которой пациенты переедают, а затем очищают организм от съеденного, достигает своего пика только к 47 годам. Компульсивное переедание, или привычка съедать чрезмерное количество пищи за один присест, может продолжаться у женщин и в 70 лет.