Женщины посчитали агрессивных мужчин менее умными

Итальянские, австрийские и польские специалисты изучили, как женщины воспринимают интеллект своего романтического партнера в зависимости от того, насколько ему свойственны проявление гнева. Результаты исследования опубликованы в журнале Evolutionary Psychology.
Авторы новой работы опросили 148 пар, где мужчинам и женщинам было от 18 до 80 лет. С каждым участником исследования ученые 45 минут общались наедине, чтобы романтический партнер никак не мог повлиять на ход беседы.
Склонность людей испытывать гнев ученые измеряли при помощи стандартизированного опросника, предлагающего респонденту оценить самого себя, а интеллект оценивали сами участники по шкале от 1 до 25. Удовлетворенность отношениями определяли при помощи опросника, который показывал, насколько, по мнению каждого партнера, удовлетворяются его потребности в паре.
Результат показал, что вне зависимости от уровня интеллекта и длительности отношений, женщины оценивали более склонных к гневу мужчин как менее умных. При этом оба партнера в парах с более агрессивными мужчинами были менее удовлетворены отношениями.
Ученые пояснили, что высокий уровень гнева и низкий уровень сострадания у партнера, по-видимому, негативно влияет на восприятие интеллекта вне зависимости от объективных показателей. Это искажение проявляется и влияет на общую удовлетворенность отношениями у обоих людей в паре.
Ранее психологи выявили показатель качества романтических отношений.