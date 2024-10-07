Женщины в викторианской Англии тоже курили трубку. Удивительное открытие

Результаты показали, что более половины из 323 исследованных скелетов содержали признаки длительного употребления табака. Это в четыре раза больше, чем процент курильщиков в современной Великобритании. Отмечается, что уже в 1700 году Англия импортировала более 17 млн кг табака. Этого объема было достаточно для того, чтобы каждый житель страны выкуривал по трубке в день. Примечательно, что табак находили в костях людей всех социальных слоев, что свидетельствует о массовом распространении курения в обществе того времени.