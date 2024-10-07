Женщины в викторианской Англии тоже курили трубку. Удивительное открытие

Ученые из Лестерского университета (Великобритания) выяснили, что в XVIII и XIX веке в Англии курили табак не только мужчины, но и женщины. Анализ костных останков показал, что привычка к курению была распространена среди дам, несмотря на строгие нравы того времени. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
В рамках исследования ученые изучили останки людей, умерших в период с 1700 по 1855 год. Они сравнили образцы костей с более ранними останками некурящих людей и с помощью современных технологий смогли выделить специфические химические следы табака, сохранившиеся в костях.
Результаты показали, что более половины из 323 исследованных скелетов содержали признаки длительного употребления табака. Это в четыре раза больше, чем процент курильщиков в современной Великобритании. Отмечается, что уже в 1700 году Англия импортировала более 17 млн кг табака. Этого объема было достаточно для того, чтобы каждый житель страны выкуривал по трубке в день. Примечательно, что табак находили в костях людей всех социальных слоев, что свидетельствует о массовом распространении курения в обществе того времени.
Также исследование выявило, что женщины, в том числе из высшего общества, активно употребляли табак. Ученые отметили, что в отличие от мужчин, на зубах которых часто оставались характерные круглые следы от грубых глиняных трубок, женщины предпочитали трубки с мягкими мундштуками, которые не повреждали зубы.
Исследователь Анна Дэвис-Барретт отметила, что письменных доказательств курения среди женщин практически не осталось. Дело в том, что курение считалось преимущественно мужским занятием.
«Мы обнаружили довольно высокий процент курящих женщин во всех социальных слоях. Большинство исторических источников были записаны мужчинами. Курение считалось неподобающим для леди занятием», — отметила исследователь.
Употребление табака, по-видимому, было популярно и среди детей викторианской эпохи. Ученые также обнаружили зазубрины от трубки и пятна от табака на зубах подростков. Такие следы могли остаться только в том случае, если подростки курили трубку на протяжении многих лет.