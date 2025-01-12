Женщины в России в среднем получают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин

Средняя начисленная заработная плата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, а у мужчин — 87,7 тыс. рублей. При этом в 2021 году средняя заработная плата у женщин составляла 48,6 тыс. рублей, а у мужчин — 67 тыс. рублей. Наибольший разрыв в зарплатах был зафиксирован в сфере IT — 110 тыс. рублей у женщин и 169 тыс. рублей у мужчин.