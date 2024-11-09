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Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением… абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового… цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового… цвета и кокардой», — говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, и мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, а для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы.

Отмечается, что финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, осуществляется без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.