Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток

«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением… абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового… цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового… цвета и кокардой», — говорится в документе.
Кроме того, согласно документу, и мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, а для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы.
Отмечается, что финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, осуществляется без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.