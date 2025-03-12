Женщины переживают расставание легче мужчин, показало исследование

Большинство опрошенных не ставят крест на личной жизни: 71% дам и 56% мужчин готовы к новым отношениям, если встретят того самого человека. Причем мужчины вдвое активнее в поисках партнера — 34% против 18% у женщин. Где же искать любовь в 2025-м? Так, соцсети и дейтинг-сервисы остаются фаворитом — им доверяют 58% мужчин и 52% женщин. Любопытно, что мужчины охотнее пользуются дейтинг-сервисами (23%), а девушки, помимо всего прочего, вообще предпочитают знакомиться на мероприятиях или через друзей.