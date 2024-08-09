Женщины обменивались одной открыткой более 60 лет и установили рекорд

Две жительницы Австралии побили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Будучи лучшими подругами, они обменивались одной и той же поздравительной открыткой на протяжении 61 года. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.
Все началось в марте 1963 года, когда Линли Ламберт отправила Жанетт Грэм открытку на ее день рождения. В декабре Жанетт отправила открытку обратно. С тех пор девушки каждый раз вписывали в открытку год, чтобы сохранить дружбу на всю жизнь.
На открытке в шотландской тематике изображен кролик в клетчатой шляпе и с огромным карандашом в руках. Внутри открытки написана фраза: «Мое имя подписано карандашом (это экономный способ, как видишь). Когда придет мой день, сотри имя и вместо него напиши свое. Мы будем посылать поздравления туда и обратно много лет».
Так и случилось. На протяжении всей жизни женщины обменивались одной и той же поздравительной открыткой. При этом они утверждают, что такой способ поздравления позволил сэкономить много денег за эти годы.
О традиции девушек уже писали в новостях — в 1993 году в газете The West Australian. К тому моменту они обменивались поздравительной открыткой уже более 30 лет и уже тогда начали подозревать, что их традиция тянет на рекорд.