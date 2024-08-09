Женщины обменивались одной открыткой более 60 лет и установили рекорд

На открытке в шотландской тематике изображен кролик в клетчатой шляпе и с огромным карандашом в руках. Внутри открытки написана фраза: «Мое имя подписано карандашом (это экономный способ, как видишь). Когда придет мой день, сотри имя и вместо него напиши свое. Мы будем посылать поздравления туда и обратно много лет».