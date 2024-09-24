Женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие 1000 руководителей и директоров, состоявших в официальном браке.
После повышения на работе развелись 26% женщин и 17% мужчин. При этом половина респонденток назвали себя инициатором развода. 38% мужчин сообщили о том, что это было обоюдным решением.
24% мужчин-управленцев признались, что на развод подали их жены, против 6% руководительниц. 31% респонденток сослались на общее решение. 9% мужчин и 13% женщин ушли от ответа.
По данным аналитиков SuperJob, официальный брак расторгли четыре из десяти руководителей.
Ранее опрос показал, что зумеры были бы рады отсутствию социальных сетей.