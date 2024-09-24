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Женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе

Опрос показал, что причиной развода может стать карьерный рост. Причем женщины чаще мужчин принимают решение о разводе после повышения на работе.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Кадр из фильма

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие 1000 руководителей и директоров, состоявших в официальном браке.

После повышения на работе развелись 26% женщин и 17% мужчин. При этом половина респонденток назвали себя инициатором развода. 38% мужчин сообщили о том, что это было обоюдным решением.

24% мужчин-управленцев признались, что на развод подали их жены, против 6% руководительниц. 31% респонденток сослались на общее решение. 9% мужчин и 13% женщин ушли от ответа.

По данным аналитиков SuperJob, официальный брак расторгли четыре из десяти руководителей.

Ранее опрос показал, что зумеры были бы рады отсутствию социальных сетей.