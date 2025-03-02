Женщине восстановили зрение, вживив зуб в глаз

Канадские врачи спасли зрение ослепшей пациентке, впервые в стране проведя уникальную операцию по вживлению элементов зуба в переднюю часть глазного яблока. Об этом сообщает на своем сайте телеканал CTV News.
Офтальмологический хирург Грег Молони пояснил, что пациентка потеряла зрение в результате травмы, но внутренняя работа глаз совершенно нормальная.
Операция позволяет убрать шрамы на передней части глаза, восстановить прозрачность и вернуть зрение.
В больнице Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере сообщили, что планируют провести шесть таких пилотных операций и представить отчет в Министерство здравоохранения для получения финансирования на выполнение манипуляций в дальнейшем.