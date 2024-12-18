Женщине пересадили генетически модифицированную свиную почку

25 ноября ей провели операцию по пересадке свиной почки с 10 генетическими изменениями в нью-йоркской клинике Langone Health. Спустя две недели Луни выписали из больницы, и сейчас она живет в Нью-Йорке под наблюдением врачей. «Я просто в восторге, прямо не знаю, чем заняться дальше. Я полна энергии, у меня появился аппетит, которого не было восемь лет», — поделилась она впечатлениями.