Женщине из Франции 20 лет платили за ничегонеделание

Лоуренс Ван Вассенхове, сотрудница телекоммуникационной компании Orange, подала в суд на руководство за «моральные домогательства и дискриминацию на работе». Обвинения были выдвинуты после того, как женщина узнала, что ей в течение 20 лет платили за ничегонеделание на работе. Об этом пишет Oddity Central.
Первоначальный работодатель знал, что Лоуренс страдает от гемиплегии — частичного паралича лица и конечностей, — и предложил ей должность секретаря в отделе кадров, адаптированную к ее состоянию здоровья.
В 2002 году женщина попросила перевестись в другой район Франции на ту же должность. Ее запрос был одобрен, однако новое рабочее место не было приспособлено для Лоуренс. Несмотря на это, Orange якобы не внесла никаких изменений в обязанности сотрудницы, продолжая ей выплачивать полную заработную плату в течение последующих 20 лет, не давая ей ничего делать.
Узнав об этом, Лоуренс подала на компанию в суд за «моральные домогательства и дискриминацию на работе, связанные с состоянием здоровья». Сначала работодатель пытался игнорировать это дело, но женщина сделала все, чтобы сообщить о правонарушениях вышестоящим органам.
Как утверждают адвокаты сотрудницы, работодатели предпочитают платить Лоуренс, а не заставлять ее работать, и ждать, когда она уволится сама.
При этом компания утверждает, что их сотрудница работала в наилучших условиях. Работодатель принял во внимание состояние здоровья Лоуренс и поэтому выплачивал ей полную зарплату. Также, по словам представителей Orange, планировалось вернуть женщину к работе на адаптированные места, однако эти планы так и не осуществились, так как она регулярно находилась на больничном.
Ранее француз получил 4,5 миллиона евро за увольнение, но по решению суда он должен вернуть эту сумму.
Анна Морозова