Женщине из Франции 20 лет платили за ничегонеделание

В 2002 году женщина попросила перевестись в другой район Франции на ту же должность. Ее запрос был одобрен, однако новое рабочее место не было приспособлено для Лоуренс. Несмотря на это, Orange якобы не внесла никаких изменений в обязанности сотрудницы, продолжая ей выплачивать полную заработную плату в течение последующих 20 лет, не давая ей ничего делать.