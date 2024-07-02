Женщинам волноваться не рекомендуется. Как эмоции блокируют способности и перспективы

Страх критики и несоответствия возникает у девочек в подростковом возрасте. Примерно с этого времени их тревожность закрепляется на нейрохимическом уровне и начинает усиливаться каждый раз, когда ребенок встает перед выбором: поступить, как хочется, или сделать, как велят взрослые, от которых зависит его выживание. Ученые Тверского госуниверситета, также посвятившие время изучению явления исчезающей одаренности, пришли к выводу, что большую роль в формировании зависимости от чужого мнения играют семейное окружение и представление родителей о гендерной идентичности. «Строгое соответствие девочек и мальчиков гендерной роли отражается на их интеллектуальных и творческих способностях. Одаренные девочки рано приходят к выводу, что если они хотят получить одобрение, то необходимо соответствовать требованиям родителей. В результате одаренная девочка может предпочесть стать такой, какой ее ценят родители. Одаренные девочки озабочены, насколько они соответствуют ожиданиям, связанным с их полом. В этом отношении критическим является подростковый период. Если такие качества, как настойчивость, независимость, стремление к лидерству, аналитическое мышление рассматриваются родителями, учителями и сверстниками как маскулинные, то для одаренной девочки возникает проблема противоречия между умом и женственностью», — говорит в своей научной статье кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология труда и клиническая психология» факультета психологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» Ольга Клюева.