Женщинам волноваться не рекомендуется. Как эмоции блокируют способности и перспективы

Мужчины в авангарде.
Вопрос, почему в начальной и средней школе успеваемость у девочек выше, чем у мальчиков, занимает мировую науку не первый год. Американские и советские ученые вели свои исследования параллельно и пришли к выводам, что в основе явления лежат нейрохимические процессы, проходящие в головном мозгу. Давно установлено, что в мире рождается одинаковое количество одаренных мальчиков и девочек, примерно 100 к 111 соответственно. Согласно шкале интеллекта Стэнфорд—Бине в исследовании Бенджамина Термена, девочки опережали мальчиков в развитии во всех возрастах, вплоть до 16-летия. Высшее образование получили 70% и мужчин, и женщин, но ученую степень, согласно срезу, получили только 7% женщин и почти 14% мужчин, а высокую зарплату — уже 47% мужчин и только 6% женщин. Это явление американские исследователи в конце 80-х годов прошлого века назвали исчезающей одаренностью.
Советскую науку тоже интересовало, куда пропадают талантливые школьницы. По мнению советского психолога, д. п. н. Алексея Матюшкина, в основе снижения успеваемости девочек в старших классах лежат их эмоциональная нестабильность и страх неудачи, обусловленные оценочной зависимостью. Все эти качества вырабатываются в результате постоянного взаимодействия со значимыми взрослыми в семье и школе, с первого по восьмой годы жизни ребенка, а затем подкрепляются опытом во взрослой жизни, говорили советские ученые.
Страх критики и несоответствия возникает у девочек в подростковом возрасте. Примерно с этого времени их тревожность закрепляется на нейрохимическом уровне и начинает усиливаться каждый раз, когда ребенок встает перед выбором: поступить, как хочется, или сделать, как велят взрослые, от которых зависит его выживание. Ученые Тверского госуниверситета, также посвятившие время изучению явления исчезающей одаренности, пришли к выводу, что большую роль в формировании зависимости от чужого мнения играют семейное окружение и представление родителей о гендерной идентичности. «Строгое соответствие девочек и мальчиков гендерной роли отражается на их интеллектуальных и творческих способностях. Одаренные девочки рано приходят к выводу, что если они хотят получить одобрение, то необходимо соответствовать требованиям родителей. В результате одаренная девочка может предпочесть стать такой, какой ее ценят родители. Одаренные девочки озабочены, насколько они соответствуют ожиданиям, связанным с их полом. В этом отношении критическим является подростковый период. Если такие качества, как настойчивость, независимость, стремление к лидерству, аналитическое мышление рассматриваются родителями, учителями и сверстниками как маскулинные, то для одаренной девочки возникает проблема противоречия между умом и женственностью», — говорит в своей научной статье кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология труда и клиническая психология» факультета психологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» Ольга Клюева.
Нейрон бьет по успеху.
В результате жестких ограничений развития личности ребенка в течение первых восьми лет его жизни формируется общая утрата интереса к жизни, падает стремление познавательной деятельности и стремление делать, что хочется. Ученые ФГБНУ «Научный центр неврологии» говорят, что человек утрачивает способность делать, что нравится, и у него снижается такой психофизиологический процесс, как мотивация, а вместе с ней и способность деятельно удовлетворять свои потребности. Наряду с этим утрачивается и мотив, то есть материальный или идеальный предмет, представляющий ценность для человека. В итоге человек перестает активно получать новый опыт и как бы останавливается в социальном и психологическом развитии. «У животных и детей удовлетворение потребности происходит просто и быстро, получение удовольствия наступает автоматизированно, потому что детский мозг и его система подкрепления не отягощены сложными экзистенциальными запросами к жизни. В случае феномена исчезновения детской одаренности, по-видимому, происходит раннее разрушение автоматической системы подкрепления при осуществлении процесса креатива», — говорит Роман Люкманов, врач-невролог, реабилитолог, к. м. н., научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр неврологии».
На элементарном уровне в головном мозгу ребенка с затухающими способностями происходят несколько параллельных биологических процессов, основную роль в которых играют нервные пути, или, как их принято называть в научном мире, рефлекторные дуги. Эти самые дуги состоят из трех видов микроклеток в сером веществе под названием «нейроны»: воспринимающие или сенсорные, ассоциативные и эффекторные. Формирование нейродуг происходит со временем в результате регулярно повторяющихся действий в той или иной ситуации, через которые проходит электрический импульс, который передается от одного отростка к другому, в итоге формируются специализированные межклеточные контакты — синапсы, заявили «Ъ-Науке» в Институте морфологии РАН. «Чтобы импульс прошел от предыдущего нейрона в цепи к следующему, из пресинаптической мембраны на конце отростка предыдущего нейрона выделяются нейромедиаторы, которые взаимодействуют с рецепторами на постсинаптической мембране — фрагменте отростка следующего в цепи нейрона. Один нейрон может формировать от десятков до тысяч контактов с другими нейронами в пределах головного мозга. Это могут быть контакты возбуждающие — импульс при прохождении по ним приведет к какому-то новому импульсу, выбросу гормонов, сокращению мышц и др. Но большая часть таких контактов — тормозные, блокирующие избыточные импульсы, которые позволяют человеку контролировать свои движения, слова и мысли», — говорит «Ъ-Науке» заведующая лабораторией нейроморфологии ФГБНУ РНЦ им. Б. В. Петровского НИИ морфологии человека имени академика А. П. Авцына Анна Косырева.
Иными словами, благодаря этому нейробиологическому механизму человек начинает блокировать естественные импульсы в головном мозгу и не делать то, что ему хочется, опираясь на болезненные воспоминания о прошлом опыте, которые и порождают чувство тревоги. В жизни чувство тревоги активируется в двух отделах головного мозга — в гипоталамусе и миндалевидном теле головного мозга, отвечающих за эмоциональную стабильность, страх и выживание. Девочки от природы эмоциональнее мальчиков, хотя и могут работать в режиме многозадачности благодаря такому центру головного мозга, как мозолистое тело, пучку аксонов, обеспечивающему связь между двумя полушариями. Частый запуск нейронных дуг через гипоталамус и миндалевидное тело закрепляет нейронные дуги и чувство тревоги, которое в итоге блокирует желание познания нового.