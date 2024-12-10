Женщина за мольбертом: самые знаменитые художницы

10 декабря 1884 года родилась Зинаида Серебрякова — одна из самых талантливых русских художниц XX века. Она посещала гимназию и художественную школу, классы рисования Осипа Браза, а также училась рисунку в Париже. Добилась успеха она достаточно быстро: в 1910 году ее автопортрет «За туалетом» появился на выставке Союза русских художников. Тогда его и еще ряд других произведений приобрела Третьяковская галерея. Это было редкое и небывалое признание, особенно для женщины.