Женщина выиграла 26 миллионов рублей благодаря подарку дяди

«Мой дядя купил мне билет в подарок, и мы вместе стерли защитный слой. Когда я узнала, что выиграла 300 тысяч долларов, моей первой мыслью было: “Это подделка?” Я была ошеломлена, потому что у меня никогда раньше не было такой суммы денег! Я все еще в шоке и пытаюсь все это осознать», — рассказала американка.