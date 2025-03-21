Женщина выиграла $1 млн благодаря замене билета. На что потратит куш

Женщина пришла в местный магазин за билетом определенной лотереи, но все такие купоны уже раскупили. Так что ей пришлось выбирать замену. Сначала победительница не поняла, какую сумму выиграла. Счастливица решила, что ей досталось $10 тыс. Уточнить выигрыш ей помог продавец.