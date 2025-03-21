Женщина выиграла $1 млн благодаря замене билета. На что потратит куш

Жительница штата Мичиган выиграла $1 млн в быструю лотерею Wild Cherry. Сорвать куш ей удалось благодаря замене билета, пишет UPI.
Женщина пришла в местный магазин за билетом определенной лотереи, но все такие купоны уже раскупили. Так что ей пришлось выбирать замену. Сначала победительница не поняла, какую сумму выиграла. Счастливица решила, что ей досталось $10 тыс. Уточнить выигрыш ей помог продавец.
Новоиспеченная миллионерша планирует потратить крупный куш на покупку дома и оставить часть в качестве сбережений.
Ранее сообщалось о том, что житель Подмосковья выиграл более 285 млн в лотерее «Охота». Мужчина приобрел заветный билет, когда отправился на рынок за покупками.
Часть выигрыша мультимиллионер собирается вложить в открытие собственного бизнеса, чтобы обеспечить стабильное будущее для близких и приумножить выигрыш. Кроме того, он планирует купить машину дочери.
Жительница Сургута и мать двоих детей выиграла более 46 млн руб. в онлайн-лотерее «Большая 8». О победе она узнала, когда пекла детям блины.
Счастливица играла в лотерею четыре месяца — c октября 2024 года. За это время у нее получилось выиграть 19 тыс. руб., 5 тыс. руб. и 7 тыс. руб.
«Почему-то я верила, что выиграю. На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела СМС», — вспоминает лотерейный миллионер.