Женщина внезапно потеряла слух из-за клеща

В Непале 21-летняя девушка обратилась в больницу с жалобами на сильнейшую боль в правом ухе, головокружения, тошноту и ухудшение слуха. Симптомы появились внезапно и в течение недели усилились. Врачи установили, что в ушном канале пациентки находился мертвый клещ. Врачи описали клинический случай в Journal of Medical Case Reports.
Во время обследования врачи выявили серьезную потерю слуха на правое ухо и установили, что нервы, отвечающие за восприятие звука, работают плохо.
Визуальный осмотр правого слухового прохода показал, что он заложен. Позже врачи обнаружили мертвого клеща, который привел к острому лабиринтиту — воспалению внутреннего уха. Если не лечить заболевание, оно может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с равновесием и повреждение лицевого нерва.
Врачи извлекали клеща с помощью отсоса и пинцета и назначали девушке курс препаратов для уменьшения воспаления, снятия боли и предотвращения инфекции. Сообщается, что через четыре недели симптомы болезни полностью исчезли, а слух восстановился.
Медики напомнили, что клещи могут переносить опасные заболевания, такие как боррелиоз и вирус Повассан. Также слюна насекомых может содержать токсины, которые приводят к серьезным неврологическим болезням, включая паралич.
Чтобы предотвратить укус клещей, перед прогулками на природе рекомендуется носить светлую одежду с длинными рукавами, брюки, заправленные в носки, а также обувь с закрытым носом. Помимо прочего, необходимо осматривать себя, детей и животных на наличие насекомых.
Ранее интересный клинический случай произошел в Марокко. Там женщина «стала Отелло» после перенесенного инсульта.