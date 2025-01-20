Женщина внезапно потеряла слух из-за клеща

Визуальный осмотр правого слухового прохода показал, что он заложен. Позже врачи обнаружили мертвого клеща, который привел к острому лабиринтиту — воспалению внутреннего уха. Если не лечить заболевание, оно может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с равновесием и повреждение лицевого нерва.