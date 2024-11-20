Женщина в подвале своего дома обнаружила обнаженного мужчину

В США в штате Калифорния семья обнаружила в своем доме неизвестного обнаженного мужчину. Как сообщает Oddity Central, хозяева жилища в течение нескольких недель слышали «животный шум», который доносился из подвала по ночам.
Домочадцы думали, что звуки издавали собаки или дикие животные, которые нашли укрытие в подвале. Но недавно шум стал слишком громким, поэтому семья заподозрила что-то неладное и вызвала полицию.
Правоохранители обнаружили обнаженного мужчину, который, судя по всему, жил в подвале довольно давно. Вытащить незваного гостя оказалось сложной задачей, так как он не хотел выходить. Полицейские несколько часов уговаривали его вылезти, а затем пытались напугать служебными собаками, однако это не сработало. В итоге сотрудникам удалось вытащить «жильца» при помощи слезоточивого газа.
Обнаженным мужчиной оказался 27-летний Иссак Бетанкур. Предположительно, он жил под домом шесть месяцев.
Теперь семья планирует перекрыть доступ к подвалу, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем.
Это не первый случай, когда незнакомцы проникают в чужие дома. Так, житель Великобритании вламывался в жилища соседей, чтобы помочь в домашних делах.