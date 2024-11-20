Женщина в подвале своего дома обнаружила обнаженного мужчину

Правоохранители обнаружили обнаженного мужчину, который, судя по всему, жил в подвале довольно давно. Вытащить незваного гостя оказалось сложной задачей, так как он не хотел выходить. Полицейские несколько часов уговаривали его вылезти, а затем пытались напугать служебными собаками, однако это не сработало. В итоге сотрудникам удалось вытащить «жильца» при помощи слезоточивого газа.