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Женщина в подвале своего дома обнаружила обнаженного мужчину

Она думала, что под домом прячутся домашние животные.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В США в штате Калифорния семья обнаружила в своем доме неизвестного обнаженного мужчину. Как сообщает Oddity Central, хозяева жилища в течение нескольких недель слышали «животный шум», который доносился из подвала по ночам.

Домочадцы думали, что звуки издавали собаки или дикие животные, которые нашли укрытие в подвале. Но недавно шум стал слишком громким, поэтому семья заподозрила что-то неладное и вызвала полицию.

Правоохранители обнаружили обнаженного мужчину, который, судя по всему, жил в подвале довольно давно. Вытащить незваного гостя оказалось сложной задачей, так как он не хотел выходить. Полицейские несколько часов уговаривали его вылезти, а затем пытались напугать служебными собаками, однако это не сработало. В итоге сотрудникам удалось вытащить «жильца» при помощи слезоточивого газа.

Обнаженным мужчиной оказался 27-летний Иссак Бетанкур. Предположительно, он жил под домом шесть месяцев.

Теперь семья планирует перекрыть доступ к подвалу, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем.

Это не первый случай, когда незнакомцы проникают в чужие дома. Так, житель Великобритании вламывался в жилища соседей, чтобы помочь в домашних делах.