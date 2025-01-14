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Женщина уличила мужа в измене благодаря бонусной программе

Благодаря супермаркету она узнала, что муж ездил к своей возлюбленной.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Жительница Австралии благодаря бонусным программам супермаркета и хозяйственного магазина узнала о неверности своего мужа. Об этом сообщает New York Post.

Пара жила в Квинсленде, однако ее муж часто ездил в Новый Южный Уэльс, под предлогом встречи с родственниками. Женщина стала что-то подозревать, так как мужчина раньше редко виделся с семьей. В связи с этим австралийка решила проверить общие счета и увидела транзакции в супермаркете Coles и хозяйственном магазине Bunnings. Австралийка была убеждена в неверности своего мужа, поэтому обратилась к частному детективу.

Специалист посоветовала клиентке проверить приложения для накопления бонусов от магазинов. Оттуда она узнала, что супермаркеты, в которых регулярно закупался мужчина, находятся рядом с домом его бывшей возлюбленной. Женщина подала на развод.

Ранее мужчина получил тюремный срок за раскрытие измены жены.