Женщина уличила мужа в измене благодаря бонусной программе

Пара жила в Квинсленде, однако ее муж часто ездил в Новый Южный Уэльс, под предлогом встречи с родственниками. Женщина стала что-то подозревать, так как мужчина раньше редко виделся с семьей. В связи с этим австралийка решила проверить общие счета и увидела транзакции в супермаркете Coles и хозяйственном магазине Bunnings. Австралийка была убеждена в неверности своего мужа, поэтому обратилась к частному детективу.