Женщина создает из ингредиентов для суши бюсты мировых звезд

Я привыкла создавать скульптуры из нетрадиционных материалов, но работать с ингредиентами для суши — это совсем другое дело! Было действительно интересно посмотреть, сколько ингредиентов существует для приготовления суши, и как их можно использовать для создания замысловатых деталей для изображения лица и прически.