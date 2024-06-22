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Женщина создает из ингредиентов для суши бюсты мировых звезд

Элтон Джон, Бенедикт Камбербэтч и Харри Кейн — с имбирем или без? Вот в чем вопрос.

Источник: Саймон Джейкобс/ПинПеп

Кулинарная художница Мишель Вибово создает бюсты знаменитостей из риса, лосося и маринованного имбиря — традиционных ингредиентов для приготовления суши и роллов. Среди изготовленных фигурок: Эд Ширан, Элтон Джон, Бенедикт Камбербэтч и звезды английского футбола Букайо Сака и Харри Кейн.

Я надеюсь, что люди найдут портреты такими же забавными, как и я, и, возможно, даже вдохновятся на то, чтобы самим приготовить что-нибудь на кухне. Помните, что любое искусство субъективно!

Мишель Вибово
художница

Вибово рассказала, что потратила на создание своих кулинарных шедевров около 120 часов.

Источник: Саймон Джейкобс/ПинПеп

Её труды были не напрасны, ведь необычные творения были представлены 18 июня в галерее Calder в Лондоне в рамках сотрудничества с японским кулинарным брендом Yutaka по случаю Международного дня суши.

Я привыкла создавать скульптуры из нетрадиционных материалов, но работать с ингредиентами для суши — это совсем другое дело! Было действительно интересно посмотреть, сколько ингредиентов существует для приготовления суши, и как их можно использовать для создания замысловатых деталей для изображения лица и прически.

Мишель Вибово
художница

Кен Фурукава, генеральный директор Tazaki Foods, ведущего японского импортера продуктов питания, а также владелец бренда Yutaka, отметил самобытность кулинарных шедевров на выставке в Лондоне, а также сказал, что творения Вибово достойно прославляют разнообразие и креативность японской кухни.

Источник: Саймон Джейкобс/ПинПеп

Кажется, что такие суши точно нельзя съесть. А можно ли есть суши и роллы в аэропорту? Об этом рассказали эксперты.

Кристина Корчанова