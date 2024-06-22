Женщина создает из ингредиентов для суши бюсты мировых звезд

Кулинарная художница Мишель Вибово создает бюсты знаменитостей из риса, лосося и маринованного имбиря — традиционных ингредиентов для приготовления суши и роллов. Среди изготовленных фигурок: Эд Ширан, Элтон Джон, Бенедикт Камбербэтч и звезды английского футбола Букайо Сака и Харри Кейн.
Я надеюсь, что люди найдут портреты такими же забавными, как и я, и, возможно, даже вдохновятся на то, чтобы самим приготовить что-нибудь на кухне. Помните, что любое искусство субъективно!
Вибово рассказала, что потратила на создание своих кулинарных шедевров около 120 часов.
Её труды были не напрасны, ведь необычные творения были представлены 18 июня в галерее Calder в Лондоне в рамках сотрудничества с японским кулинарным брендом Yutaka по случаю Международного дня суши.
Я привыкла создавать скульптуры из нетрадиционных материалов, но работать с ингредиентами для суши — это совсем другое дело! Было действительно интересно посмотреть, сколько ингредиентов существует для приготовления суши, и как их можно использовать для создания замысловатых деталей для изображения лица и прически.
Кен Фурукава, генеральный директор Tazaki Foods, ведущего японского импортера продуктов питания, а также владелец бренда Yutaka, отметил самобытность кулинарных шедевров на выставке в Лондоне, а также сказал, что творения Вибово достойно прославляют разнообразие и креативность японской кухни.
Кажется, что такие суши точно нельзя съесть. А можно ли есть суши и роллы в аэропорту? Об этом рассказали эксперты.
Кристина Корчанова