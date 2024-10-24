Женщина съела 37 зерен риса за минуту, установив мировой рекорд

24-летняя Сумайя Хан из Бангладеша установила новый мировой рекорд, поштучно съев палочками для еды 37 зерен риса всего за одну минуту.
Известно, что Хан изначально даже не собиралась бороться за звание чемпиона Книги рекордов Гиннесса, все сложилось само собой. Однажды коллега Хан обратила внимание на исключительное умение девушки есть рис палочками для еды и рассказала ей про рекорд, который на тот момент составлял всего 27 зерен риса в минуту. Узнав о необычном «состязании», Хан решила поучаствовать.
В интервью для Книги рекордов Гиннесса Хан поделилась своими секретами. Оказывается, что уже несколько лет девушка использует исключительно палочки для еды, а от вилок и ложек она давно отказалась. Помимо прочего, Хан из Бангладеша, где рис является любимым блюдом.
Когда-то я питала слабость к рамену, я была одержима им и любила корейскую культуру. Тогда у меня появились собственные палочки для еды. С тех пор я ем почти все блюда с их помощью, а поскольку я из Бангладеша, я ем рис почти каждый божий день.
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