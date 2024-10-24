Женщина съела 37 зерен риса за минуту, установив мировой рекорд

Когда-то я питала слабость к рамену, я была одержима им и любила корейскую культуру. Тогда у меня появились собственные палочки для еды. С тех пор я ем почти все блюда с их помощью, а поскольку я из Бангладеша, я ем рис почти каждый божий день.