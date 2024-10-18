Женщина сделала почти 4-метровый скелет, покрытый зеркальной мозаикой

39-летняя Али Спаньола из Лос-Анджелеса (США) приложила немало усилий к оформлению Хэллоуина. Чтобы ее дом выделялся на фоне соседских декораций, женщина создала почти 4-метровый скелет, который вручную покрыла зеркальной мозаикой (как у диско-шара).
Хэллоуин — международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. В Хэллоуин принято наряжаться и украшать свои дома, чтобы отпугнуть нечисть и успокоить души умерших.
Женщина рассказала, что решилась на создание диско-скелета еще в прошлом году, когда увидела фотографию Бейонсе, на которой она позирует на фоне статуи лошади, полностью покрытой зеркальной мозаикой. Чтобы воплотить идею в жизнь, Спаньола потратила более 70 часов только на то, чтобы украсить скелет мозаикой, а также около $800 (~ 77 тыс рублей) — на все необходимые материалы.
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