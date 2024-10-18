Женщина сделала почти 4-метровый скелет, покрытый зеркальной мозаикой

Женщина рассказала, что решилась на создание диско-скелета еще в прошлом году, когда увидела фотографию Бейонсе, на которой она позирует на фоне статуи лошади, полностью покрытой зеркальной мозаикой. Чтобы воплотить идею в жизнь, Спаньола потратила более 70 часов только на то, чтобы украсить скелет мозаикой, а также около $800 (~ 77 тыс рублей) — на все необходимые материалы.