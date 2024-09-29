Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке

Трейси Вербовски из городка Кавкаулин, штат Мичиган, рассказал, что долго собиралась отправиться в поездку с семьей, но эти планы сорвались. «Я очень хотела поехать в небольшой отпуск, но в итоге мы остались дома и пошли поужинать в ресторан», — поделилась воспоминаниями женщина.
После ужина она вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы обналичить их и купить новые. Дома она начала проверять билеты и вскоре поняла, что разбогатела.
«Когда я стерла защитную полосу на одном билете и увидела, что выиграла 500 тысяч долларов, то закричала: “Кажется я только что выиграла кучу денег!” Я показала билет домашним, и сначала никто не мог в это поверить», — рассказала Вербовски.
Она также заявила, что теперь очень рада отмене поездки. Американка решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Вирджиния выиграл в лотерее миллион долларов из-за тяги к энергетическим напиткам. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить энергетик и заодно приобрел лотерейный билет.