Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке

После ужина она вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы обналичить их и купить новые. Дома она начала проверять билеты и вскоре поняла, что разбогатела.