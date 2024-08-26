Женщина провозгласила себя императрицей выдуманного королевства

Сандра Николь Мартинес, 49-летняя жительница Германии, провозгласила себя Ее Императорским Высочеством несуществующего королевства. Она сделала это для того, чтобы стать почетным гостем эксклюзивных вечеринок и светских мероприятий в Италии. Об этом пишет Oddity Central.
Мартинес утверждала, что она является императрицей Императорского дома Глодень — королевского дома со штаб-квартирой в Бейруте (Ливан). Никто не усомнился в титуле девушки, хотя простой поиск в интернете выдает, что Глодень — это маленький город на северо-востоке Молдавии.
О том, что «императрица» является мошенницей, выяснилось случайно. В марте 2024 года в одном из районов Рима обрушилась стена, обломки которой повредили несколько автомобилей. Среди них оказался Ferrari Мартинес.
В ходе первоначального расследования выяснилось, что у номерного знака на машине женщины истек срок действия. Также оказалось, что транспортное средство не было зарегистрировано и застраховано.
Дальнейшее расследование показало, что номерной знак ее Bentley принадлежал грузовику в Германии. Полицейские также отметили многочисленные нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила около 2600 евро (264,2 тысячи рублей).
Судя по всему, Мартинес было все равно на камеры, которые фиксировали номерные знаки ее машин, так как она знала, что штрафы выписываются не на ее имя.
Итальянские власти заявили, что «императрицу» ждут штраф в размере 100 тысяч евро (более десяти миллионов рублей) за вождение незарегистрированных автомобилей с поддельными номерами, а также конфискация ее транспортных средств.
Что касается ее императорского титула, похоже, он был зарегистрирован в Бейруте в феврале 2024 года, но в нем нет ничего особенного. Однако Мартинес сделала все возможное, чтобы доказать обратное. Женщина даже сфотографировалась с членами королевской семьи, бизнесменами и католическими священнослужителями, никто из которых ничего не заподозрил.
Ранее мужчина в Варшаве притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах.