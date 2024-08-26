Женщина провозгласила себя императрицей выдуманного королевства

Что касается ее императорского титула, похоже, он был зарегистрирован в Бейруте в феврале 2024 года, но в нем нет ничего особенного. Однако Мартинес сделала все возможное, чтобы доказать обратное. Женщина даже сфотографировалась с членами королевской семьи, бизнесменами и католическими священнослужителями, никто из которых ничего не заподозрил.