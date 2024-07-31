Женщина потратила все сбережения, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже

66-летняя Вивиан Робинсон из Лос-Анджелеса является преданной фанаткой Олимпийских игр. Она уже посетила пять летних Олимпиад, и в этом году отправилась в Париж на шестую. Чтобы позволить себе поездку на Олимпиаду, она потратила все деньги на кредитных картах и работала два года, сообщает Associated Press.
Поездка на Олимпиаду в Париж обошлась женщине в $10 тыс. Она не только погуляет по столице Франции, но и посетит 38 соревнований в качестве зрителя.
Женщина призналась, что ее немного разочаровала церемония открытия, билеты на которую стоили $1600. Она отметила, что ей потребовалось много времени, чтобы заработать такие деньги, но шоу ее не впечатлило. Однако женщина не расстраивается. Она уверена, что в жизни важно уметь принимать и победы, и поражения.
Увлечение Робинсон Олимпийскими играми началось в 1984 году, когда ее мать работала переводчиком для спортсменов во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Мать приносила домой олимпийские значки, и это зародило у Вивиан страсть к коллекционированию олимпийских значков. С тех пор Робинсон побывала на Олимпиадах в Атланте, Сиднее, Афинах, Лондоне и Рио. Она также получила визу для поездки в Пекин в 2008 году, но в конечном итоге не смогла позволить себе поездку. Поездка на Олимпиаду в Токио тоже не сложилась: женщина купила билеты, но ей вернули деньги, поскольку число заболевших COVID-19 резко возросло, и Игры проводились без зрителей.
Ранее РБК Life вспомнил, кто из звезд нос олимпийский огонь. Среди них — Дональд Трамп, Том Круз, Джерард Батлер и Джеки Чан. Мировые звезды, не имеющие отношения к спорту или только косвенно, регулярно попадают в перечень олимпийских факелоносцев как минимум последние 25 лет. С каждым годом их число только растет.