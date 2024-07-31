Женщина потратила все сбережения, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже

Увлечение Робинсон Олимпийскими играми началось в 1984 году, когда ее мать работала переводчиком для спортсменов во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Мать приносила домой олимпийские значки, и это зародило у Вивиан страсть к коллекционированию олимпийских значков. С тех пор Робинсон побывала на Олимпиадах в Атланте, Сиднее, Афинах, Лондоне и Рио. Она также получила визу для поездки в Пекин в 2008 году, но в конечном итоге не смогла позволить себе поездку. Поездка на Олимпиаду в Токио тоже не сложилась: женщина купила билеты, но ей вернули деньги, поскольку число заболевших COVID-19 резко возросло, и Игры проводились без зрителей.