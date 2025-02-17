Женщина попросила брата выкупить половину квартиры родителей

На форуме Reddit женщина рассказала, что она и ее 51-летний брат после смерти родителей унаследовали их дом, который стал причиной скандалов и споров. Теперь родственники пытаются решить, как разделить имущество в финансовом плане.
Женщина и ее брат живут в доме, где прошло все их детство. По словам сестры, мужчина ни разу не дал денег родителям, несмотря на то, что он работает в крупной компании и получает хорошую зарплату.
По словам женщины, она не собирается оплачивать счета за часть дома, где проживает брат, так как у нее самой есть ипотека и другие вещи, требующие финансовых вложений.
Когда сестра предложила брату выкупить ее половину дома, он назвал ее эгоисткой и закатил скандал, так как «не обязан платить за то, что ей досталось от родителей бесплатно». Тогда женщина задалась вопросом: что можно сделать, чтобы брат выкупил ее долю имущества?
Один из комментаторов написал под публикацией, что можно заставить его выкупить часть дома женщины не просто спорами и скандалами. Так, пользователь Сети предлагает сдать половину дома, принадлежащую женщине, какому-нибудь незнакомцу «с ужасными характером и привычками». В таком случае, возможно, брат согласится на сделку с сестрой, так как не сможет ужиться с соседом.
Также пользователи посмеялись над тем, что мужчина назвал сестру эгоисткой, так как «ему тоже дом достался бесплатно». Также комментаторы спросили, нет ли у него психических проблем.
По словам женщины, с психикой у ее брата все отлично. Дело в том, что он просто избалованный ребенок, о котором мама заботилась всю его жизнь.
Учитывая юридические последствия любого принятого решения, другой пользователь Reddit предложил женщине нанять юриста, который поможет продать долю ее имущества.
Ранее сингапурский суд запретил женщине заходить в комнату брата, чтобы убраться.