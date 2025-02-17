Женщина попросила брата выкупить половину квартиры родителей

Один из комментаторов написал под публикацией, что можно заставить его выкупить часть дома женщины не просто спорами и скандалами. Так, пользователь Сети предлагает сдать половину дома, принадлежащую женщине, какому-нибудь незнакомцу «с ужасными характером и привычками». В таком случае, возможно, брат согласится на сделку с сестрой, так как не сможет ужиться с соседом.