Женщина попала в тюрьму из-за доведения своей собаки до смерти

При осмотре врачам было сложно уловить сердцебиение из-за толстого слоя жира под кожей. Помимо экстремального веса Нугги страдал от конъюнктивита, а на лапах и животе были раны. Скорее всего они появились из-за того, что пес большую часть времени проводил лежа, так как не мог двигаться.