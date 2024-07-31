Женщина попала в тюрьму из-за доведения своей собаки до смерти

Жительницу Новой Зеландии приговорили к двум месяцам тюрьмы за то, что она перекормила своего любимого пса Нугги до смерти. Об этом пишет Oddity Central.
В октябре 2021 года, когда Нугги забрали у владельца, он весил 53,7 килограмма. Его маленькие ножки едва удерживали настолько увесистое тело. Пес не мог пройти и 10 метров без передышки.
При осмотре врачам было сложно уловить сердцебиение из-за толстого слоя жира под кожей. Помимо экстремального веса Нугги страдал от конъюнктивита, а на лапах и животе были раны. Скорее всего они появились из-за того, что пес большую часть времени проводил лежа, так как не мог двигаться.
Хозяйка питомца рассказала, что каждый день давала ему от восьми до десяти кусков курицы и постоянно кормила собачьим печеньем. Видимо, она не подозревала, что это медленно убивает животное.
В приюте Нугги посадили на диету, благодаря которой за два месяца он сбросил 8,9 килограмма. Через небольшой период времени пес внезапно скончался. Как показало вскрытие, виной было кровоизлияние, к которому привела злокачественная опухоль в печени.
Помимо прочего, был обнаружен ряд заболеваний, возникшим в результате ожирения, в том числе болезнь Кушинга — заболевания, которое развивается в результате избыточного образования гормонов корой надпочечников. Они выделяют гормоны, которые играют важную роль в регуляции углеводного, белкового, жирового обменов в организме.
Зоозащитники подали в суд на хозяйку Нугги за ненадлежащий уход, который привел к гибели. Женщину приговорила к двум месяцам тюрьмы, лишил ее права заводить собак в течение года с момента оглашения приговора и потребовал выплатить компенсацию в размере 1222,15 новозеландских долларов (61,9 тысячи рублей).
Чтобы избежать ожирения у питомцев, нужно правильно их кормить. Эксперты рассказали, что лучше всего давать домашним животным — готовый корм или натуральную еду.
Анна Морозова